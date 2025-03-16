Силовики применили акустическое оружие против митингующих, требующих отставки президента Сербии Александра Вучича, заявил отставной генерал-лейтенант, экс-глава Генштаба республики Здравко Понош. В МВД страны информацию о применении звуковой пушки назвали фейком. Подробнее — в материале RTVI.

В своих соцсетях Понош, который пытался баллотироваться на пост президента Сербии в 2022 году, заявил, что власти использовали «звуковую пушку» против мирных граждан, которые «молча отдавали дань памяти жертвам» протестов.

Речь идет об инциденте вечером 15 марта, когда сербы собрались на улице Краля Милана в Белграде на акции «15 минут молчания», чтобы почтить память 15 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Судя по видео, которые появились в соцсетях, граждане в панике разбежались из-за непонятного шума, источник которого неизвестен.

После этого в сербских соцсетях и СМИ начала звучать версия о том, что силовики применили акустическое оружие. В МВД республики заявили, что это невозможно: «МВД Сербии не использовало “звуковую пушку”, потому что применение этого звукового оружия не соответствует закону». В ведомстве отметили, что расследуют ситуацию.

Телеграм-канал «Балканская сплетница» пишет, что в результате давки, образованной после появления странного звука, пострадало несколько человек.

«Очевидцы с мест событий утверждают, что звук был похож на то, что мы слышим на взлетной полосе при взлете военных бортов. Никакого самолета, естественно, никто не видел. <…> Некоторые жаловались на внезапный приступ паники, учащенное сердцебиение и тошноту», — говорится в посте.

Звуковое оружие — это комплекс систем, использующих акустические волны. Дальность некоторых из моделей достигает 5,5 тыс. м. Одной из самых известных является звуковая пушка LRAD (Long Range Acoustic Device — дальнодействующее акустическое устройство), которую используют для разгона протестов. Изначально система LRAD была разработана для защиты кораблей от пиратов и террористов, сегодня активно используются в более чем 70 странах мира, а также частными военными компаниями.

При этом, как уточняет канал, обычно такое оружие устанавливают на БТР, который вряд ли было возможно разместить незаметно на той улице, где собрались демонстранты.

Baza со ссылкой на очевидцев и местные СМИ пишет, что против сербов испытали установку LRAD, которая «излучает узконаправленный звуковой сигнал высокой громкости до 160+ дБ, вызывающий боль в ушах, дезориентацию и дискомфорт».

В посте отмечается, что даже при 120 дБ можно потерять слух, а сербы услышали звук, сравнимый по уровню шума с реактивным двигателем (130—140 дБ) или выстрелом из огнестрельного оружия вблизи уха (примерно 150 дБ). LRAD должен быть установлен на технике.

«Система “активного отталкивания” испускает несмертельные миллиметровые волны электромагнитной энергии, которые вызывают ощущение жжения. Волна проникает в кожу на глубину 0,04 сантиметра, создавая чувство, будто человек находится в огне. Передающий прибор генерирует волны частотой 95 ГГц, а двухсекундный импульс нагревает кожу до 54 градусов», — пишет телеграм-канал.

Люди при воздействии такого оружия могут испытывать полную дезориентацию в пространстве, головокружение, сильную тошноту, приступы паники и сильную боль в ушах.

О том, что полиция использовала акустическое оружие, пишут также сербские издания Vreme и Nedeljnik, уточняя, что «звуковую пушку» власти приобрели, вероятно, еще в 2022 году.

Вечером 15 марта в Белграде и других городах Сербии прошли массовые акции протеста, собравшие, по оценкам организаторов, до 1 млн человек. Люди требовали отставки президента Александра Вучича и проведения новых выборов. В МВД Сербии утверждают, что в протестах в Белграде участвовали 107 тыс. человек. Вучич заявлял, что в результате беспорядков пострадали 56 человек, 22 были задержаны.

Позднее президент Сербии заявил, что Минюст республики должен выяснить, кто распространяет слухи о применении «звуковой пушки».

«Кто-то должен понести правовую и уголовную ответственность за распространение такой грубой дезинформации, попытку обмануть всю общественность, внести беспокойство и продолжить вызывать беспорядки на территории республики», — сказал Вучич.

В ноябре 2024 года на железнодорожной станции Нови-Сад обрушился бетонный навес над главным входом, погибли 15 человек, включая ребенка. За несколько месяцев до этого, в июне, на станции завершился ремонт, который продолжался с 2021 года. Работы проводил консорциум китайских компаний China Railway International.

Трагедия спровоцировала массовые протесты в Сербии, которые продолжаются по сей день. Участники акций считают, что работы на железнодорожной станции были проведены небрежно из-за коррупции.