Осужденный на 8 лет за взятки бывший губернатор глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу по истечении срока наказания. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов, передает корреспондент RTVI.

«Срок наказания 8 лет, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе, сам подготовил письменное заявление для прессы», — сказал адвокат.

В своем письменном обращении, которое передал журналистам юрист, Белых сказал, что здоровье и самочувствие у него нормальное и в дальнейших планах — приоритет семье, детям, работе.

«Большое спасибо, что нашли возможность встретить меня. Сегодня закончился срок наказания в виде лишения свободы 8 лет, который был предусмотрен приговором 2018 года. Сейчас я на свободе», — говорится в обращении бывшего губернатора.

Белых напомнил, что в Кировском областном суде продолжается производство по его делу, в котором он должен принять участие. Экс-глава региона также отметил, что в ближайшее время не будет давать интервью.

«Прошу отнестись к этому с пониманием, мне надо побыть с близкими, заняться здоровьем, поработать с адвокатами. Многое за 8 лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации (все эти годы без Интернета, последние два года без ТВ, а последние два месяца еще и без сервиса переписки), поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться», — отметил Белых.

Что известно о Белых

Никита Белых начинал свою политическую карьеру в 2001 году в отделении партии «Союз правых сил» в Пермской области. Спустя четыре года, когда ему было 30 лет, он стал председателем этой партии. В 2004 году Белых успел поработать вице-губернатором Пермской области. В 2008 году стал губернатором Кировской области по представлению президента России Дмитрия Медведева. В 2014 году, уже после возвращения в России прямых выборов губернатора, одержал на них победу и вновь занял кресло главы региона.

В 2013 году Никита Белых вызывался в суд по делу «Кировлеса», где обвиняемыми были Алексей Навальный и Петр Офицеров. События дела касались 2009 года, когда Навальный работал советником Белых. Выступая в суде, Белых тогда заявил, что у него нет никаких оснований полагать, что Навальный своими действиями мог нанести бюджету Кировской области какой-либо ущерб.

Дело экс-губернатора

Занимавшего на тот момент пост главы Кировской области Никиту Белых задержали в июне 2016 года в одном из московских ресторанов. Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в размере 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч.6 ст.290 УК РФ). Сам Белых своей вины не признал.

В июле 2021 года экс-губернатор Белых стал фигурантом нового уголовного дела. Против него выдвинули обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст. 285 УК РФ) и этапировали в СИЗО города Киров. Экс-губернатору вменялось злоупотребление с активами АО КРИК, вследствие чего, по версии обвинения, бюджету Кировской области был причинен ущерб свыше 440 млн рублей. А также превышение полномочий в части получения АО КРИК займа 320 млн рублей у компании «Уралхим». Следствие настаивало на том, что Белых обеспечил этот займ, который был потрачен на другие, не предусмотренные договором, цели. Гособвинение запрашивало для него 12 лет колонии.

Как и в случае с первым делом, Белых все обвинения отрицал. В декабре 2023-го суд оправдал экс-губернатора по эпизоду о превышении полномочий, а по делу о злоупотреблении признал виновным, но освободил от наказания из-за истечения срока давности.