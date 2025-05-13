Тверской суд Москвы приговорил бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева к 14 годам лишения свободы за растрату более 28 млрд рублей и злоупотребление полномочиями, сообщает ТАСС.

«Суд признал Пугачева виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и привело к тяжким последствиям) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в приговоре.

Пугачеву также назначили штраф в 800 тыс. рублей и лишили его права занимать управляющие должности в кредитных организациях на 3 года.

Судья пояснил, что срок наказания будет исчисляться с момента задержания осужденного или его экстрадиции в Россию.

С 2008—2009 годы, по версии следствия, Пугачев, будучи фактическим владельцем ЗАО «Международный промышленный банк», в составе организованной группы с главой исполнительной дирекции банка Александром Диденко и гендиректором ЗАО «ОПК девелопмент» Дмитрием Амунцем похитили денежные средства банка на сумму 28,7 млрд рублей.

Как установило следствие, в 2010 году по указанию Пугачева исполняющая обязанности председателя исполнительной дирекции банка Марина Илларионова, пользуясь своими служебными полномочиями, подписала соглашения о расторжении договоров о залоге по ранее заключенным кредитным договорам, что повлекло утрату банком возможности получить удовлетворение своих требований.

Денежные средства по кредитным договорам не были возвращены в установленные сроки, в связи с чем банку причинен ущерб на сумму не менее 64,5 млрд рублей. Это привело к ухудшению его финансового положения и неспособности исполнить обязательства перед кредиторами в полном объеме, и, как следствие, признание организации несостоятельной.

Пугачев от следствия скрылся, его объявили в международный розыск. Экс-глава банка имеет французское гражданство, компетентные местные органы отказали в его экстрадиции.

В отношении Диденко, Амунца и Илларионовой были вынесены обвинительные приговоры. Диденко свою вину признал и получил три года колонии, Амунц — семь лет лишения свободы, Илларионову осудили на четыре года.