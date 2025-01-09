Кировский районный суд Ярославля заключил под стражу бывшего министра цифрового развития Ярославской области и директора департамента по эксплуатации ФКУ «Государственные технологии» Александра Королева. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Ярославль».

Как пишет портал 76.ru, Королева арестовали еще 23 декабря 2024 года, но известно об этом стало только сейчас. По данным регионального управления 41-летнего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«В отношении директора департамента по эксплуатации ФКУ «Государственные технологии» Александра Королева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля 2025 года», — заявили в областном суде.

По версии регионального Следственного комитета, находясь в должности министра цифрового развития Ярославской области, Королев организовал схему получения взяток от местных IT-компаний в период с мая по декабрь.

«Чиновник, используя свое служебное положение, обеспечивал победу в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий», — говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

В СК также сообщили, что Королев был задержан по итогам оперативной разработки, спланированной совместными усилиями с подразделением УФСБ по Ярославской области.

«Задержанному лицу предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски», — добавили следователи.

После окончания Курского государственного университета по специальности «физика» в 2005 году Королев работал на технических и административных должностях в коммерческих и государственных организациях до 2017 года. С марта 2017 по апрель 2018 года ему было поручено развитие единой информационной системы по ЦФО.

В апреле 2018 года Королев занял должность заместителя министра здравоохранения Калужской области. Он был назначен и. о. директора регионального департамента информатизации и связи в начале 2023 года и покинул пост в сентябре 2024 года. Как уточняет «ЯрНьюс», после отставки Королев перешел на работу в Москву.