Бывший глава городского поселения Куминский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Сергей Грубцов в ночь 27 декабря устроил стрельбу в частном домовладении, после чего открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по региону.

«По версии следствия, в ночь на 27 декабря 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел с охотничьим оружием в частное домовладение против воли проживавших в нем лиц, где произвел выстрелы в потолок и стены с угрозами в адрес жильцов», — говорится в тексте официального сообщения.

Позднее мужчина ушел из этого дома и начал ходить с оружием по прилегающей территории. Увидев участкового уполномоченного полиции, Грубцов совершил выстрел, после чего скрылся в доме своего знакомого. Несмотря на приезд следственно-оперативной группы, он продолжил стрелять в сторону улицы.

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предположительно Грубцов хотел убить 15-летнего возлюбленного своей несовершеннолетней дочери.

«В полицию 26 декабря обратилась женщина, которая сообщила, что около восьми часов вечера глава администрации поселка Куминский, вооруженный карабином, произвел три выстрела в ее доме, искал ее 15-летнего сына, который в середине декабря вступил в половую связь с его 12-летней дочерью», — рассказал источник.

По данным телеграм-канала Mash, Грубцов был вооружен нарезным карабином «Тигр» калибра 7,62.

Мужчину задержали и поместили в СИЗО, ему предъявлены обвинения в соответствии с ч. 2 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством) и ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Полномочия Грубцова как главы городского поселения Куминский были прекращены досрочно с 27 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства ХМАО.