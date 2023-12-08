Тот факт, что Конгресс США не согласовал выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву — тревожный сигнал для украинских властей. Такое мнение в программе RTVI «Что это было» выразил научный руководитель и бывший глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По его мнению, пик американской помощи Украине пройден.

«Очевидно, что российско-украинский конфликт постепенно, пусть медленно, но все-таки уходит на задний план общественного, политического внимания. Он оттесняется на этот задний план другими конфликтами, в том числе конфликтами на Ближнем Востоке. Ну, и кроме того, чем ближе выборы, тем большее значение имеют внутренние проблемы [США]», — рассуждает эксперт.

Однако, считает Кортунов, пока ситуация для Киева не критичная, в ближайшее время он «без поставок не останется».

«Но, наверное, справедливо будет сказать, что пик американской помощи Украине уже остался в прошлом. И вопрос в том, насколько плавным, насколько постепенным будет снижение объемов американской поддержки Украины», — сказал Кортунов.

Собеседник RTVI также предположил, что американские власти, прежде всего Конгресс, будут предпринимать «настойчивые попытки» переложить большую часть бремени поддержки Киева на своих европейских союзников.