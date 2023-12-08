Тот факт, что Конгресс США не согласовал выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву — тревожный сигнал для украинских властей. Такое мнение в программе RTVI «Что это было» выразил научный руководитель и бывший глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По его мнению, пик американской помощи Украине пройден.
«Очевидно, что российско-украинский конфликт постепенно, пусть медленно, но все-таки уходит на задний план общественного, политического внимания. Он оттесняется на этот задний план другими конфликтами, в том числе конфликтами на Ближнем Востоке. Ну, и кроме того, чем ближе выборы, тем большее значение имеют внутренние проблемы [США]», — рассуждает эксперт.
Однако, считает Кортунов, пока ситуация для Киева не критичная, в ближайшее время он «без поставок не останется».
«Но, наверное, справедливо будет сказать, что пик американской помощи Украине уже остался в прошлом. И вопрос в том, насколько плавным, насколько постепенным будет снижение объемов американской поддержки Украины», — сказал Кортунов.
Собеседник RTVI также предположил, что американские власти, прежде всего Конгресс, будут предпринимать «настойчивые попытки» переложить большую часть бремени поддержки Киева на своих европейских союзников.
Ранее Сенат США отклонил законопроект, в котором среди прочего закладывалось выделение помощи Украине на сумму $61 млрд. Против голосовали республиканцы, которые настаивали на том, что помощь Украине должна сочетаться с мерами по разрешению миграционного кризиса на границе с Мексикой. Президент США Джо Байден назвал позицию республиканцев «величайшим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.