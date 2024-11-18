Бывший руководитель Сахаровского центра* Сергей Лукашевский решением Московского районного суда Нижнего Новгорода заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о «фейках» об армии (ст. 207.3 УК). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Алексея Матасова.

Лукашевского обвинили в публикации сообщений в социальных сетях, а также комментариев в стриме на Youtube, в которых, по мнению следствия, содержалась критика действий ВС России, основанная на мотивах «политической ненависти и пренебрежительно-враждебном и агрессивном отношении к органам власти РФ».

Как утверждает сторона обвинения, публикации Лукашевского имели целью создание негативного отношения к российским военным. Ему также запретили заниматься администрированием интернет-сайтов и пабликов на протяжении года. Матасов заявил о планах обжаловать приговор.

Лукашевский покинул территорию России после начала военных действий на Украине. Из Берлина он передал через адвоката, что не признает вину, просит полностью оправдать его и прекратить уголовное преследование. Представитель защиты Лукашевского настаивал, что его клиент в своих публикациях опирался на информацию из официальных сообщений ООН и лишь выражал свое мнение о событиях — такое право гарантировано Конституцией.

Сергей Лукашевский стал руководителем Сахаровского центра* в 2009 году. Организация была внесена в реестр иностранных агентов в конце декабря 2014 года. В декабре 2022 года центр оштрафовали на 500 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

В 2023 году столичная мэрия выселила центр из помещений в центре Москвы, в том числе квартиры, где жил академик Андрей Сахаров. В том же году Мосгорсуд ликвидировал организацию по иску Минюста.

* организация внесена Минюстом в реестр иностранных агентов