Бывший мэр Сургута Андрей Филатов задержан в рамках уголовного дела и находится в СИЗО, сообщает местное издание «СургутИнформ-ТВ». По данным ТАСС, Филатов стал фигурантом дела о коммерческом подкупе.

Источники газеты «Коммерсантъ-Урал» («Ъ») и агентства URA.RU также подтвердили, что дело связано с коррупцией и превышением должностных полномочий.

«СургутИнформ-ТВ» передает, что материалы дела Филатова уже переданы в городской суд Нижневартовска. По данным канала, судебное заседание об избрании меры пресечения экс-мэру может состояться во вторник, 5 ноября.

Андрей Филатов возглавлял Сургут с 2021 года. До этого он был депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа.

В апреле этого года Филатов объявил об отставке с должности мэра Сургута. Свое решение он объяснил внутренними, личными мотивами «без политического либо другого внешнего подтекста». Филатов утверждал, что после сложения полномочий намерен остаться в регионе и сосредоточиться на новых проектах, «связанных с экономическим развитием территорий».

«Ъ» со ссылкой на экспертов писал, что причиной отставки мэра могли стать конфликт с Натальей Комаровой, занимавшей тогда пост губернатора ХМАО, а также «подковерные» действия силовых структур.

Новым главой Сургута после Филатова стал спикер местной думы Максим Слепов.