Экс-начальнику филиала компании «ВСК» Юрию Серге предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, он заключен под стражу. Об этом сообщили в телеграм-канале военных следственных органов Следственного комитета.

«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника филиала «Строительное управление по Западному военному округу» Минобороны России Юрия Серги и генерального директора ООО «Торговый Дом Кипаларм» Григория Попова», — говорится в сообщении ведомства.

Серге предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), Попову — ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа»).

Согласно данным следствия, в 2022-2023 годах при выполнении государственного оборонного заказа между ООО «Торговый Дом Кипаларм» и ППК «ВСК» были заключены многомиллионные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

«В указанный период Серга получил от Попова взятку в размере более 7,5 млн рублей за оказание содействия в заключении контрактов субподряда, а также общее покровительство при их реализации», — отметили в СК. Серга заключен под стражу.

В марте объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Серга обвиняется в пяти эпизодах получения взяток. По версии следствия, с августа 2022 года по декабрь 2023 года Серга, работая по трудовому договору в филиале «ВСК» в должности главного инженера, а позднее — на позиции начальника филиала, предложил Попову взятку через посредника «за общее покровительство и попустительство при исполнении договора субподряда во исполнение государственного контракта».

В сентябре 2022 года Попов передал Серге взятку в размере 1,4 млн рублей. Позднее Серга также получал от Попова средства в размере 3 млн рублей, 2,3 млн рублей, 800 тыс. рублей и 750 тыс. рублей за оказание услуг «ТД Кипаларм».