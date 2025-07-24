Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный считает, что при сохранении Киевом текущей военной тактики российско-украинский конфликт может затянуться как минимум до 2034 года. Таким мнением он поделился в беседе с изданием «Левый берег».

«Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав на будущее защиту свою, то война продлится еще о-го-го… дай бог, чтобы она закончилась в 2034-м», — отметил он.

Экс-главнокомандующий ВСУ отметил, что конфликт существенно изменил свою природу: предыдущий этап боевых действий, по его оценке, завершился в конце 2023 года. Сейчас, как он полагает, Россия сделала ставку на стратегию изматывания, цель которой — ослабление военного потенциала Украины, а не захват новых территорий.

Вместе с тем Залужный назвал ключевую причину возможного затягивания конфликта: по его мнению, Украина недостаточно быстро адаптирует оборонную стратегию и подходы к мобилизации. Кроме того, он усомнился в эффективности размещения на украинской территории воинских контингентов стран-союзников.

«Мы о каком контингенте говорим? Контингент, который может отбить 500 дронов над Киевом? Или контингент, который сюда заедет в красных “гарных” штанах? Тогда какой от него смысл, нет его», — убежден посол Украины в Великобритании.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя в разговоре с «Лентой.ру» прогнозы Залужного, заявил, что Россия при желании может закончить военную операцию на Украине за несколько недель, но бережет мирных жителей.

«Война закончится на Украине, когда это решит Российская Федерация. Если надо будет жестко, то она закончится в течение нескольких недель. Мы не хотим жестко заканчивать войну, потому что это будет связано с гибелью мирных жителей, для нас это неприемлемо», — сказал парламентарий.

Колесник считает, что постепенное, но ежедневное продвижение российских войск — ключ к победе. При этом он назвал подобные прогнозы о завершении конфликта «художественным свистом».

В январе нынешний премьер-министр Юлия Свириденко, которая на тот момент занимал должность первого вице-премьера — министра экономики, заявляла, что Киев ожидает завершения боевых действий в 2025 году. Президент Украины Владимир Зеленский также допускал возможность окончания конфликта не позже этого срока. В Международном валютном фонде (МВФ) также не исключали возможности завершения конфликта в конце 2025 года.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность Москвы завершить конфликт, однако на перспективы его окончания в 2025 году отреагировал со скепсисом, процитировав народную поговорку «вашими бы устами да мед пить».

В качестве главной задачи на текущий период он обозначил полную реализацию российских целей на Украине. Глава государства утверждал, что нормализация отношений Москвы и Киева с Украиной «вопрос времени», однако настаивал, что урегулирование должно соответствовать стратегическим интересам России.