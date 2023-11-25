Российские бренды одежды оказались на подъеме после ухода иностранных, заявила бывший главный редактор Vogue Мария Федорова в программе RTVI «Не с той ноги».

«Что я могу сказать? На подъеме отечественные бренды, потому что освободилось очень много топ-специалистов, в том числе и из глянца», — сказала Федорова.

По ее словам, есть два-три отечественных бренда популярной одежды, которые заполучили множество «молодых, борзых» «суперпрофи» с опытом работы на иностранные бренды.

«Как шутят, никогда бы российские производители одежды не имели бы такого квалифицированного персонала, как вот если бы не сейчас», — добавила Федорова.

Уход иностранцев

Многие иностранные бренды объявили об уходе из России после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Среди них — H&M, Uniqlo, Marks & Spencer, Puma, Balenciaga, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Prada, Victoria’s Secret, Tommy Hilfiger.

Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, в октябре 2022 года достигла соглашения о продаже российского бизнеса арабской группе Daher. В марте 2023 года стало известно, что марки Inditex вернутся под другими названиями. Первые магазины переименованных брендов начали открываться в апреле. Levi’s также открылся под новым брендом JNS.

По данным газеты «Коммерсантъ», зарубежные потребительские бренды, которые покинули Россию или временно приостановили свой бизнес в стране из-за военной операции, в сумме могли потерять до $2 млрд. Источники издания рассказали, что самые большие финансовые потери понесла шведская сеть по торговле мебелью IKEA — почти $400 млн.