Кировский районный суд Астрахани арестовал бывшего главу города Олега Полумордвинова до 6 октября. Как сообщает ТАСС, согласно материалам дела в отношении мужчины заведено дело по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на преступлении (ч. 3 ст. 30 УК РФ). Экс-чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Полумордвинова подозревают в мошенничестве «в отношении лица, получившего денежные средства в рамках муниципального контракта» в сфере дорожного хозяйства. По оценке следственных органов, сумма причиненного ущерба составила 27,5 млн рублей.

ТАСС со ссылкой на прокурора пишет, что итоговая сумма муниципального контракта составляла более 200 млн рублей, а 27 млн бывший мэр Астрахани требовал от предпринимателей за помощь в заключении контракта. Полумордвинов свою вину не признал.

Олег Полумордвинов занимал должность главы Астрахани с 2022 года. В июне 2024 года он сообщил, что «вынужден» оставить пост. «Коммерсант» писал со ссылкой на источник, что он ушел в отставку по рекомендации врачей из-за проблем с сердцем, связанных со стрессом на работе.

Незадолго до отставки депутаты областной думы раскритиковали главу города за мягкость при решении городских проблем. В июле Полумордвинов стал ректором Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ).

В 2019 году Полумордвинов уже привлекался к уголовной ответственности по делу о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). На тот момент он занимал пост зампредседателя правительства Астраханской области. По итогам дела чиновника приговорили к штрафу.

Днем 8 августа стало известно о задержании экс-главы города, а также его экс-заместителя, начальника городского управления дорожного хозяйства и транспорта Ивана Сапрыкина и директора транспортной компании «Айтиком» Виктора Федорова.