Бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова, его экс-заместителя и директора транспортной компании задержали по делу о покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Помимо Полумордвинова задержаны бывший замглавы Астрахани ― начальник городского управления дорожного хозяйства и транспорта Иван Сапрыкин, а также директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров.

Задержанные подозреваются в оказании покровительства за денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа в сфере дорожного хозяйства. Подробности дела не приводятся. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

Олег Полумордвинов был главой Астрахани с 2015 по 2018 годы. Затем он перешел в учреждение «Государственная экспертиза проектов». В 2022 году Полумордвинова снова стал главой Астрахани.

В июне 2024 года он сообщил, что «вынужден» оставить пост. «Коммерсант» писал со ссылкой на источник, что Полумордвинов уходит в отставку по рекомендации врачей из-за проблем с сердцем в связи со стрессом на работе.

Незадолго до отставки депутаты областной думы раскритиковали главу города за мягкость при решении городских проблем. В июле Полумордвинов стал ректором Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ).

Полумордвинов награжден медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью», имеет звание «Почетный строитель России».