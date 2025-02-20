Испанский суд приговорил бывшего главу Федерации футбола (RFEF) страны Луиса Рубиалеса к штрафу в размере €10,8 тыс. за то, что он поцеловал игрока женской сборной Дженнифер Эрмосо без ее согласия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Центрального уголовного суда национальной судебной коллегии.

Согласно приговору, Рубиалес будет в течение полутора лет выплачивать по €20 в день за «сексуальное насилие при поцелуе», имевшее место на церемонии награждения чемпионата мира, которая проходила в Сиднее в августе 2024 года. Осужденному также запретили приближаться к футболистке ближе чем на 200 метров в течение года. Рубиалес все еще может обжаловать приговор в суде.

Как отмечает The Guardian, Рубиалесу удалось избежать тюремного срока. На судебном заседании он заявил, что был уверен в согласии Эрмосо на поцелуй.

«Я абсолютно уверен, что она дала мне свое разрешение. Теперь очевидно, что я совершил ошибку. Это было спонтанно. Я вел себя как спортсмен, как будто я был членом команды. Мне следовало быть более хладнокровным и играть более институциональную роль», — заверил Рубиалес в мадридском суде.

По информации издания, суд также оправдал бывшего главного тренера женской сборной Хорхе Вильда, спортивного директора Испанской федерации футбола Альберта Луке и руководителя отдела маркетинга федерации Рубен Ривера. Ранее следствие считало, что они оказывали давление на Эрмосо, чтобы она признала поцелуй «обоюдным».

Рубиалес отрицал, что тоже пытался надавить на Эрмосо и принудить ее публично признать добровольное согласие на поцелуй. Он заверил, что просто уговаривал девушку выпустить совместное заявление по поводу случившегося. Спортсменка отказалась, однако Федерация футбола опубликовала такой пресс-релиз от ее имени без ее согласия.