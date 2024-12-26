Таганский суд Москвы вынес приговоры по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации федеральной целевой программы бывшему президенту Российской федерации синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду Алексею Власенко, а также экс-сотрудникам Минпромторга Ольге Колотиловой и Ольге Покидышевой. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал виновными в рамках дела о мошенничестве шесть человек: Алексея Власенко, Ольгу Колотилову, Ольгу Покидышеву, Владимира Зубкова, Владимира Новаковского и Артема Вашурова.

«Власенко А.В. и фигуранты по делу, организованной группой, с использованием своего служебного положения, совершили путем обмана и злоупотребления доверием, хищение выделенных федеральных средств бюджета для реализации целевой программы», — отметили в суде.

Агентство ТАСС со ссылкой на материалы дела сообщало, что в 2013 году экс-глава российской спортивной федерации Алексей Власенко разработал схему хищения средств за счет совместной программы Минпромторга и Минздрава «Фарма-2020». Схема предполагала закупку импортного сырья для лекарств с целью его дальнейшей доработки в России на основе готовых препаратов.

По версии следствия, Власенко договорился о закупке сырья с совладельцем группы компании «Фармдискавери» Владимиром Зубковым. В свою очередь бывшие сотрудницы Минпромторга Колотилова и Покидышева должны были помочь бизнесмену в выигрыше тендера на приобретение зарубежных компонентов. Зубков также привлек к делу соучредителей компании Владимира Новаковского и Артема Вашурова.

По данным газеты «Коммерсантъ», сумма контрактов составила 450 млн рублей, которые фигуранты присвоили себе. При этом госконтракты на закупку компонентов так и не были исполнены, отмечает издание.

Суд принял решение назначить бывшему руководителю департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольге Колотиловой и ее заместителю Ольге Покидышевой восемь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Власенко приговорили к семи годам колонии.

Также фигурантами дела стали экс-гендиректор «Фармдискавери» Артем Вашуров и вдова бизнесмена Владимира Зубкова — Эльмира Зубкова. Их, по данным ТАСС, приговорили к 6 годам и 10 месяцам и 6,5 годам колонии соответственно.

Кроме того, суд взыскал с каждого из фигурантов дела в пользу Минпромторга 450 млн 600 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба.

Дело еще одного подозреваемого — бизнесмена Владимира Новаковского — ранее выделили в отдельное производство. Он признал свою вину и дал показания на других обвиняемых.

Дело Владимира Зубкова было прекращено ранее из-за его смерти. Вместо него в деле стала фигурировать его супруга Эльмира Зубкова.