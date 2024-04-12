Суд в Норвегии приговорил к трем годам и одному месяцу тюрьмы бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга по делу о взятках, в том числе от российских чиновников. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Суд счел Бессеберга виновным в коррупции по девяти пунктам обвинения из десяти, в частности в получении часов Omega стоимостью около $18 тыс. от бывшего исполнительного директора Союза биатлонистов России Сергея Кущенко, а также часов Ulysses Nardin стоимостью $3,6 тыс. от четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Кроме того, Бессеберга признали виновным в том, что он пользовался услугами проституток, которые ему предоставляли российские чиновники, несколько раз выехал на охоту в Россию, Австрию и Чехию, а также воспользовался за счет компании служебным автомобилем BMW для личных целей, пишет NRK со ссылкой на материалы дела.

Судья, выносивший решение, пришел к выводу, что Бессеберг действовал в интересах России на соревнованиях и на это указывают полученные подарки.

После оглашения приговора экс-президент IBU заявил о намерении обжаловать решение суда.

Прокурор просил для обвиняемого наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы, штрафа в размере одного миллиона норвежских крон, а также конфискации имущества в размере 1,45 миллиона норвежских крон. Кроме того, обвинение требовало взыскать с подсудимого стоимость поездок на охоту, конфисковать его охотничьи трофеи, а также полученные от россиян часы.

В апреле 2023 года прокуратура Норвегии обвинила Бессеберга в коррупции и получении взяток от российских чиновников, связанных с биатлоном. Судебный процесс проходил с 9 января по 15 февраля 2024 года.

Бессеберг возглавлял IBU с 1993 по 2018 год. В 2021 году комиссия IBU пришла к выводу о виновности президента союза биатлонистов в сокрытии допинг-проб российских спортсменов.