Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к десяти годам лишения свободы бывшего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника по делу о мошенничестве. Мужчину признали виновным в хищении у кредитно-финансовой организации более 4,4 млрд рублей и отмывании денег при приобретении картин для международного центра Рерихов, сообщили в столичной прокуратуре.

По версии следствия, с июля 2011 по ноябрь 2013 год Булочник с сообщниками предоставляли заведомо невозвратные кредиты 70 физическим лицам, которые в действительности кредитные договоры не заключали, а также четырем юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности. Общая сумма полученных денежных средств превысила 4,4 млрд рублей, уточнили в ведомстве.

Помимо этого, по данным прокуратуры, с ноября 2012 года по июнь 2013 года под предлогом размещения денег в форме депозитных вкладов без оформления надлежащих документов соучастники похитили денежные средства, принадлежащие двоим вкладчикам банка, на общую сумму более 160 млн рублей.

С целью отмывания денежных средств, полученных преступным путем, они изготовили подложный кредитный договор, по условиям которого банк предоставил фиктивному заемщику кредит с лимитом в сумме 275 млн рублей.

Средства были перечислены иностранной компании в счет оплаты покупки 48 картин Святослава Рериха, которые впоследствии были ввезены в Россию. Сообщники распорядились картинами по своему усмотрению. В ходе расследования дела на эти произведения искусства был наложен арест.

Основанный в 1992 году Мастер-банк входил в первую сотню российских банков по размеру активов. В 2013 году Центробанк отозвал лицензию у кредитно-финансовой организации из-за проведения крупномасштабных сомнительных операций. В мае 2015 года МВД России возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве.

В 2016 году Булочника заочно арестовали за преднамеренное банкротство финансовой структуры. Он находится в международном розыске.