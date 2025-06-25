Экс-глава Межрегионального территориального управления Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области была задержана по подозрению в получении особо крупной взятки. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, речь идет о Екатерине Рублевой. Сотрудники следственных органов возбудили в отношении нее уголовное дело в соответствии с ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следователей, занимавшая до начала июня позицию главы МТУ Росимущества по Удмуртской Республике и Кировской области женщина, получила взятку на сумму более 1,9 млн рублей.

В СК добавили, что взятку чиновнице передал через посредников (ее сожителя и родственницу) руководитель коммерческой организации с целью помощи в заключении договора аренды земельного участка в 2024 году.

В Следственном комитете отметили, что незаконная деятельность задержанной была пресечена совместными усилиями с сотрудниками УФСБ по Удмуртской республике.

Как уточняет ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону, речь идет об аренде госземли. В случае, если вина женщины будет доказана, ей может грозить крупный штраф и до 15 лет лишения свободы в колонии.

В СК также рассказали об обыске, который прошел по месту работы задержанной. В ходе спецмероприятий была изъята документация, которая может иметь значение для дальнейших следственных действий.

«Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в пресс-релизе СК.

В отношении директора организации, который дал взятку главе МТУ Росимущества по Удмуртской Республике и Кировской области и посредников, также будут приняты процессуальные решения.