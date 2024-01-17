Объявившего голодовку экс-министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского будут насильно кормить в тюрьме. Как сообщил президент страны Анджей Дуда, такое решение принял суд.

«Сегодня я получил информацию от супруги министра Мариуша Каминьского, что в отношении него было вынесено постановление суда о принудительном кормлении, так как состояние, в котором он оказался, начинает угрожать его жизни и здоровью», — сказал Дуда на Международном экономическом форуме в Давосе (цитата по польскому Business Insider).

Экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик были задержаны полицией в президентском дворце в Варшаве вечером 9 января, после соответствующего судебного решения.

Как передавал ТАСС, в 2015 году Каминьский и Вонсик были признаны виновными в совершенных в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции, но в том же 2015 году они были помилованы решением президента Дуды. В конце 2023 года по тому же делу их приговорили к двум годам заключения и лишили депутатского статуса.

Депутаты Сейма от бывшей правящей партии «Право и справедливость» посчитали приговор Каминьскому и Вонсику незаконным и политически мотивированным. Каминьский заявил, что «как политзаключенный» начал голодовку «с первого дня заключения».

Дуда на прошлой неделе заявил, что он «не успокоится», пока Каминьский и Вонсик не будут освобождены. По его словам, их помилование в 2015 году соответствовало конституции и должно остаться в силе.

При этом замминистра юстиции Польши Мария Эйхарт выступила с утверждением, что Каминьский и Вонсик не могут считаться политзаключенными. Она заявила, что, согласно основному и другим законам страны, Дуда не имел право помиловать Каминьского и Вонсика в 2015 году.