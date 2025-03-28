Бывшего начальника ОМВД по Басманному району Москвы Сергея Андреева приговорили к 6 годам и 7 месяцам колонии общего режима за помощь юридическому бюро, где работает его супруга. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Приговор Андрееву вынес Измайловский районный суд Москвы. Согласно его решению, экс-начальник ОМВД также лишен звания подполковника полиции по ст. 48 УК РФ. Его признали виновным по п. «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 183 УК РФ — в превышении должностных полномочий и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну.

По версии обвинения, с марта по июль 2023 года Андреев обеспечил незаконную регистрацию заявления о преступлении, незаконное возбуждение уголовного дела и направление в банки и налоговые органы сведений о якобы идущем расследовании. «Коммерсантъ» уточняет, что полицейский действовал в интересах своей жены Юлии и адвокатского бюро, сотрудницей которого она является.

В апреле-мае 2023 года одна из работниц этого бюро фигурировала как заявитель по делу о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое якобы привело к хищению 900 млн рублей из активов латвийской компании Tesida Services Ltd. Дело возбудило ОМВД Басманного района Москвы.

Впоследствии материалы запросил на проверку следственный департамент МВД. По итогам этой проверки прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела. В Следственном комитете считают, что Андреев приказал продолжить расследование и в том числе направить запросы о проводке денег, тем самым нарушив законодательство РФ.

По версии следствия, это было коррупционное преступление «против государства и власти», совершенное с использованием должностных полномочий не только «в личных интересах», но и в интересах иностранной коммерческой организации «с целью незаконного изъятия финансовых активов» россиянина, признанного потерпевшим.

«Ъ» подчеркивает, что поначалу Андреев отрицал причастность к вменяемым ему преступлениям, но в итоге дал признательные показания. Однако на приговор суда это не повлияло.