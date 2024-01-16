В Москве умерла экс-руководитель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова, пишет «Московский комсомолец» (МК). Ей было 74 года.

Тело Лукутцовой нашли в ее московской квартире. По предварительным данным, следов насильственной смерти обнаружено не было — Лукутцова скончалась по естественным причинам. МК пишет, что экс-глава РКК тяжело болела. Mash утверждает, что у женщина была четвертая стадия рака.

В период с 2012-го по 2019 год Раиса Лукутцова входила в состав Совета по правам человека при президенте (СПЧ). С 2006-го по 2021 год она возглавляла «Российский Красный Крест».

В августе 2021 года в отношении Лукутцовой завели уголовное дело, а в мае 2022 года Гагаринский суд Москвы приговорил ее к четырем годам условно с испытательным сроком в течение трех лет по статье о «Покушении на мошенничество в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК). Экс-главу РКК признали виновной в продаже по заниженной цене имущества и здания санатория «Дружба».

Санаторий «Дружба» расположен в районе подмосковного поселка Троицкого. Учреждение считается лечебно-профилактическим и предназначено в том числе для реабилитации людей с заболеваниями общетерапевтического профиля.

МК указывает, что бизнесмен, который хотел приобрести помещение «Дружбы», планировал открыть там частную клинику. По данным издания, за сделку он предлагал 135 млн рублей. Однако после того, как предприниматель узнал, что руководитель РКК не имеет права распоряжаться имуществом санатория, он обратился в правоохранительные органы, пишет «Московский комсомолец». Экс-председатель московского отделения РКК, адвокат Игорь Трунов утверждал, что Лукутцова была задержана при получении взятки в размере 30 млн рублей. По его словам, это была первая часть требуемой ей суммы в размере 65 млн рублей.