Бывшего главу штаба Бориса Надеждина, политтехнолога Дмитрия Кисиева лишили российского гражданства, которое он получил в 2014 году как уроженец Крыма. Об этом сам Кисиев сообщил в своем телеграм-канале.

Политтехнолог рассказал, что соответствующее заключение ему вручили в томском отделении полиции, куда его доставили после задержания на улице «по ориентировке».

Кисиев уточнил, что основанием для лишения его гражданства стало то, что он — по утверждению Второй службы ФСБ по защите конституционного строя — негативно влияет на политическую и социальную стабильность общества.

«Ни много ни мало, создаю угрозу национальной безопасности», — добавил он.

Кисиев заявил о намерении обжаловать решение о лишении его российского гражданства, назвав его политическим, поскольку сейчас он «активно планирует кампанию в Госдуму, встречается с людьми, обсуждает планы, ищет кандидатов».

Вместе с тем политтехнолог предположил, что все люди, которые стали россиянами как и он — на основании федерального конституционного закона о принятии Республики Крым в состав России — рискуют лишится гражданства.

Дмитрий Кисиев руководил избирательным штабом Бориса Надеждина во время президентской кампании 2024 года. Однако Надеждина не допустили к выборам из-за значительного количества недействительных подписей в поддержку его кандидатуры.

После выборов политтехнолог продолжил работу с Надеждиным, помогая продвигать идеологически близких кандидатов на выборах различных уровней. В 2025 году Кисиев начал сотрудничать с партией «Новые люди» — это позволяло ему выдвигать своих кандидатов на выборы без необходимости сбора подписей.

Днем 8 июля на пленарном заседании Госдумы в первом чтении был одобрен законопроект, расширяющий основания для лишения приобретенного российского гражданства.

Проект закона предусматривает лишение гражданства за:

сексуальное насилие;

пропаганду терроризма или нацизма;

шпионаж и сотрудничество с иностранными структурами в ущерб безопасности РФ;

содействие враждебным действиям против России;

кибератаки на критическую инфраструктуру.

и другое.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, который является соавтором документа, новый закон создаст единую систему оснований для лишения гражданства России, что укрепит безопасность страны.