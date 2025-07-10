В США в отношении бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего главы ФБР Джеймса Коми возбудили уголовные дела из-за возможных нарушений, которые были допущены при попытке доказать связь Дональда Трампа с Россией. Первым об этом 8 июля сообщил Fox News.

Действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал директору ФБР Кэшу Пателю документы, якобы подтверждающие правонарушения Бреннана, среди которых дача ложных показаний конгрессу. Источник телеканала отказался раскрывать подробности дела, но заявил, что Бреннан «нарушил доверие общественности и должен понести за это ответственность».

Источники Fox News также не раскрыли, в чем подозревают Джеймса Коми. По словам двух собеседников издания, ФБР называет коммуникацию Бреннана и Коми «заговором», который межой «открыть широкий спектр потенциальных возможностей для судебного преследования».

The Washington Post (WP) подтверждает, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф в начале июля направил в ФБР документы, касающиеся Джона Бреннана, чтобы провести расследование по подозрению в даче ложных показаний конгрессу.

Как уточняет WP, Рэтклифф опубликовал внутренний обзор ЦРУ, в котором критикует действий Бреннана по оценке разведанных за 2017 год. Тогда экс-директор ЦРУ пришел к выводу, что российский глава Владимир Путин пытался помочь Дональду Трампу победить Хилари Клинтон на президентских выборах 2016 года.

При этом Коми во внутреннем обзоре ЦРУ не упоминается. Кроме того, неизвестен точный характер ложных заявлений, которые он мог сделать конгрессу. WP напоминает, что в мае представители администрации Трампа заявили, что проводят расследование в отношении Коми в связи с другим инцидентом. Экс-глава ФБР опубликовал фотографию ракушек с надписью «86 47», что правоохранители сочли «угрозой жизни президента». Коми настаивал на том, что не пропагандировал насилие.

Дональд Трамп — 47-й президент США, а «86» в американской разговорной речи используется для обозначения запрета, отстранения от должности или убийства человека, объясняет WP.

Близкий к Коми источник сообщил WP, что следователи не связывались с бывшим главой ФБР. Его адвокат, представители ФБР и ЦРУ отказались от комментариев. Бреннан также не ответил на запросы журналистов.

Дональд Трамп 9 июля заявил, что ему ничего неизвестно о расследованиях, связанных с Коми и Бреннаном, кроме информации из СМИ. Однако экс-глав ЦРУ и ФСБ американский лидер назвал «очень нечестными людьми».

«Я думаю, что они чертовски жуликоваты. И, возможно, им придется заплатить за это определенную цену. Я считаю, что они действительно плохие и нечестные люди», — сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в разговоре с Fox News подчеркнула, что «рада» тому, что в отношении Бреннана и Коми начали расследование.

В 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательство в американские выборы с целью поддержать кандидатуру республиканца Трампа. Летом 2025 года ЦРУ признало, что в докладе разведки о роли российской стороны в американских выборах были выявлены нарушения. Среди них крайне сжатые сроки, неравномерный доступ к секретной информации, чрезмерное участие руководителей разведывательных агентств, манипулятивный подход к подаче материала, неравномерный доступ к секретной информации и др.