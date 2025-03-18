Обладатель кубка Гагарина в составе казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Федор Малыхин умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Отец хоккеиста обнаружил его тело утром 18 марта в екатеринбургской квартире, пишет Shot. По утверждению канала, причиной смерти Малыхина стала остановка сердца.

Информацию о смерти спортсмена подтвердил один из его бывших одноклубников, сообщил в своем телеграм-канале спортивный журналист Артур Хайруллин.

«Ни о каких проблемах со здоровьем Федора Малыхина известно не было. <…> Никаких финансовых проблем у Федора тоже не было, ездил на турниры UFC в Абу-Даби, жил полной жизнью, тренировался с любителями», — отметил журналист.

В разные годы жизни Федор Малыхин выступал за екатеринбургский «Автомобилист» (был капитаном команды), казанский «Ак Барс», челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». Всего на счету Малыхина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) было 220 очков в 548 матчах.

«Приносим соболезнования товарищам, родным и близким Федора. Он навсегда останется в нашей памяти командным игроком, готовым выложиться на все сто процентов ради общего дела, касалось ли это работы на льду или поддержки в раздевалке», — говорится в заявлении «Авангарда».

В сезоне 2017-2018 года Малыхин в составе «Ак Барса» стал обладателем кубка Гагарина и чемпионом России, в составе «Авангарда» — бронзовым призером КХЛ сезона 2021/2022. Малыхин завершил карьеру осенью 2023 года. По словам Хайруллина, это произошло, «потому что предложений из КХЛ не было».