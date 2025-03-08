МВД России повторно объявило в розыск бывшего участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова*, следует из данных на сайте ведомства.

В карточке Аскерова* указано, что он переобъявлен в розыск, прежняя карточка изъята. Какая статья УК стала основанием, не уточняется.

Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что такое решение может быть связано с новым уголовным делом. «Не исключено, что дело могло быть возбуждено за нарушение закона о деятельности иноагента», — сказал собеседник агентства.

По данным РИА Новости, против экс-знатока возбуждены три исполнительных производства, последнее из которых началось в феврале. Также Аскерова* трижды оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в его публикациях в соцсетях — его задолженность составляет 130 тыс. рублей.

В декабре 2022 года Аскерова* внесли в реестр иностранных агентов, в мае того же года он впервые был объявлен в розыск. В апреле против него возбудили угловое дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК) из-за оскорбительного поста о полководце Георгии Жукове. СК заявлял, что экс-знаток опубликовал о нем «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца». Позднее экс-знатока заочно арестовали.

22 января 2025 года Росфинмониторинг внес Аскерова* в список террористов и экстремистов. Экс-знаток находится за границей.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов