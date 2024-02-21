Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, обвиняемый в ложных заявлениях о взяточничестве президента США Джо Байдена и его сына Хантера, заявил, что получал информацию от российской разведки. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление суда.

Как указывает издание, прокуратура назвала Смирнова «серийным лжецом», неспособным сказать правду даже о самых элементарных деталях своей жизни». Сам экс-информатор ФБР сообщил федеральным следователям, что «официальные лица, связанные с российской разведкой, были вовлечены в передачу истории» о Хантере Байдене.

Прокуроры не уточнили, какую именно информацию российские спецслужбы якобы передали Смирнову, но заявили, что не могут поверить ничему из того, что он сказал. В частности, экс-информатора ФБР обвинили в фабрикации заявлений о том, что президент США и его сын получили взятки в размере $5 млн от украинской газовой компании Burisma Holdings, чтобы Байден-младший смог «защитить компанию от расследования, проводимого в ее отношении генеральным прокурором страны».

Как отмечает NYT, эти обвинения, которые сейчас прокуроры называют «наглой выдумкой, вызванной враждебностью Смирнова к Байдену», широко пропагандировались республиканцами в Конгрессе.

В середине октября 2020 года газета New York Post впервые опубликовала электронные письма Хантера Байдена, якобы обнаруженные на жестком диске ноутбуке сына президента США, который тот забыл в ремонтной мастерской. В документах утверждалось, что Байден-старший, находясь на посту вице-президента, использовал свое положение для помощи сыну с бизнесом на Украине. В частности, Хантер познакомил своего отца с топ-менеджером украинской энергокомпании Burisma, а через год Байден требовал власти Украины уволить прокурора, который вел расследование в отношении Burisma. В Белом доме отвергли эти обвинения. Американская разведка называла опубликованные материалы, обнаруженные на ноутбуке Хантера, продуктом «российской дезинформации». При этом телеканал Fox News сообщал, что ФБР не разделяет эту точку зрения. В августе Fox News опубликовал доклад главы надзорного комитета Палаты представителей США Джеймса Комера с банковскими выписками, которые свидетельствовали о поступлении миллионов долларов на счета Байденов из Китая, Румынии, Казахстана, России и Украины. По данным Комера, семья Байдена получила от зарубежных предпринимателей как минимум $20 млн.

Представители обвинения, которые работают с адвокатом, расследующим дело американского лидера и его сына, уточнили, что «дезинформация, которую распространяет [Смирнов], не ограничивается ложными заявлениями о Байденах».

«Он активно распространяет новую ложь, которая может повлиять на выборы в США после встречи с представителями российской разведки в ноябре», — добавили они.

NYT предположила, что речь идет о сделанном в конце 2023 года заявлении Смирнова. Тогда экс-информатор ФБР заявил, что глава подразделения российской разведки рассказал ему, что перехватывал телефонные звонки постояльцев одного из отелей за границей. Среди них были звонки, сделанные «видными американскими деятелями», которые российское правительство якобы может использовать на выборах 2024 года «в качестве компромата».

Среди прочего, Смирнов утверждал, что участвовал во встречах по урегулированию боевых действий на Украине. Также ему было известно о военнослужащих, действующих в «третьей стране», пишет NYT. По словам представителей министерства юстиции, эти заявления сделали бывшего информатора ФБР «опасным для бегства» и «поставили под угрозу» национальную безопасность США.