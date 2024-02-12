Кандидата в члены партии «Яблоко», экс-координатора движения «Голос»* в Кемеровской области Сергея Пискунова* задержали в Алтайском крае. Как рассказали в пресс-службе регионального отделения партии, мужчину подозревают в «создании экстремистского сообщества» (ст. 282.1 УК РФ). При этом источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что активиста задержали по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

По словам собеседника агентства, в отношении Пискунова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-тилетнего возраста, но не достигшего 14-тилетнего возраста. Источник РИА Новости утверждает, что мужчина в течение почти месяца якобы просил откровенные фотографии у 13-летней девочки в мессенджере.

Согласно информации на сайте партии «Яблоко», 10 февраля в доме экс-координатора «Голоса»* в Белово (Кемеровская область) прошли обыски по подозрению в организации экстремистского сообщества. После этого мужчину доставили в отделение полиции, где опрашивали сотрудники ФСБ и центра «Э» — ГУ по противодействию экстремизму МВД России.

Пискунова*, как сообщили в «Яблоке», держали на допросе в одном нижнем белье примерно два часа. Также силовики изъяли у него телефон и пытались установить к нему доступ. Пискунов* выразил уверенность, что обыски прошли и на его рабочем месте.

Как рассказала пресс-служба партии, Пискунов* находился под наблюдением. Незадолго до обысков он предупреждал местные власти, что планирует провести одиночную акцию-шествие, чтобы «выразить свое несогласие с ходом президентской избирательной кампании». Но 10 февраля к Пискунову* приехали сотрудники уголовного розыска и передали письменное предостережение о невозможности проведения каких-либо публичных мероприятий. В день акции экс-координатора «Голоса»* задержали.

По данным «Яблока», Пискунова* должны были доставить в Рубцовский городской суд для избрания меры пресечения. Однако на сайте регионального отделения суда информации о задержанном так и не появилось.

В 2021 году Сергей Пискунов* как координатор «Голоса»* в Кемеровской области был признан иноагентом. Позже он пытался обжаловать этот статус через суд, но ему в этом отказали.

По словам самого активиста, его признали иноагентом из-за 9222 рублей, которые он получил от организации также признанной иностранным агентом «Лига избирателей»*.

В 2023 году Пискунов** подал заявление на вступление в партию «Яблоко».