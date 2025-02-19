Бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова назначили первым заместителем председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий указ 19 февраля подписал глава региона Денис Пушилин.

«Назначить Бердникова Дмитрия Викторовича первым заместителем председателя правительства ДНР. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в документе.

Накануне Бердников был освобожден от должности зампредседателя правительства региона, которую занимал с мая 2023 года.

Дмитрию Бердникову 58 лет. Он родился в городе Ангарск Иркутской области. В 1983 году поступил в Иркутский политехнический институт, где получил квалификацию инженер-строитель. После учебы пошел работать в трест «Востоксантехмонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, там спустя время занял должность главного инженера монтажного управления.

Позднее Бердников получил второе высшее образование — юридическое. До 2014 года работал на руководящих должностях коммерческих структур Иркутской области, в том числе замдиректора по экономике и финансам ООО «Бизнес-центр «Ладога».

В 2014 году Бердников стал депутатом гордумы Иркутска, а в марте 2015-го был избран мэром по итогам голосования в городском парламенте. Весной 2020 года, незадолго до завершения полномочий, Бердников покинул этот пост и был назначен и.о. Первого вице-губернатора региона, однако заксобрание области отказалось согласовать назначение.

В ноябре 2020 года Бердников занял пост первого зампреда правительства Якутии, в 2022-м стал первым заместителем главы Мариуполя, а в 2023-м получил должность зампреда правительства ДНР.