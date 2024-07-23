Россия ввела санкции в отношении 15 граждан Великобритании, среди которых журналист британского издания The Daily Telegraph, бывший министр обороны Британии и спецназовец. Об этом говорится в официальном заявлении российского МИДа.

В ведомстве пояснили, что ограничения вводятся в качестве ответной меры «на агрессивные действия Лондона».

«Вынуждены констатировать приверженность властей Великобритании враждебной линии на российском направлении, нацеленность усилий англичан на комплексное противодействие нашей стране и подталкивание режима Зеленского к продолжению кровопролития», — заявили в министерстве.

В обновленный «стоп-лист» Москва внесла представителей частных компаний в области безопасности и руководителей предприятий ВПК, которые оказывают услуги украинским властям, а также экспертов и публицистов, выступающих с антироссийской позицией в СМИ, уточнили в МИДе.

В частности, Россия закрыла въезд руководителю и основателю Paradigm Security Solutions Роберту Паксману, члену совета директоров BAE Systems Ангусу Кокберну, руководителям AMS и Pearson Engineering, среди которых экс-министр обороны Великобритании Джон Хаттон, а также сотруднику «Международного института стратегических исследований» Найджелу Гулд-Дэвису и обозревателю газеты The Daily Telegraph Томасу Шарпу.

Компании из «стоп-листа»

Paradigm Security Solutions

Британская компания Paradigm Security Solutions Limited (PSS) оказывает клиентам широкий спектр услуг, начиная с частных расследований и слежки за членом семьи до обеспечения безопасности и охраны в нестабильных регионах. На сайте фирмы говорится, что «это международная компания, которая предоставляет своим клиентам как надежную защиту, так и первоклассное обучение безопасности».

Генеральным директором PSS является Роберт Паксман — бывший спецназовец и инструктор британского военного спецподразделения Особой воздушной службы (SAS). На сайте компании говорится, что Паксман служил в 22-м полку SAS, в число задач которого входит обучение бойцов спецназа из других стран. За его плечами более 23 лет работы в частном охранном секторе, управление отделом региональной безопасности телекоммуникационной компании на Ближнем Востоке и руководство спецоперациями в Ираке.

BAE Systems

BAE Systems является одной из крупнейших оборонных компаний Великобритании. Она специализируется на разработках вооружений, решений в сфере информационной безопасности и космической сфере. Среди последних ее проектов — совместная с Италией и Японией разработка истребителя нового поколения, который планируется передать Вооруженным силам Великобритании в 2035 году, и поставка приемников радиолокационного оповещения ВВС США.

Ангус Кокберн вошел в совет директоров компании в начале ноября 2023 года. На сайте компании говорится, что до выхода на пенсию он работал финансовым директором в британских государственных и частных фирмах.

AMS Integrated Solutions

AMS Integrated Solutions Limited была основана в 2001 году, она занимается ремонтом, обслуживанием и модернизацией военного оборудования, техники и оружия. В 2006 году компания подписала соглашение о сотрудничестве с военными США на территории Афганистана.

Генеральный директор компании Гэри Риордан утверждает, что главная миссия AMS заключается «в оказании непревзойденной поддержки силам обороны посредством решений в техническом обслуживании и ремонте мирового класса».

Pearson Engineering

Pearson Engineering Limited специализируется на производстве техники и комплектующих, в частности, для танков и бронированных машин. На сайте компании говорится, что она предлагает «сменное оборудование и специальные устройства, которые помогают бронемашинам преодолевать минные поля, обезвреживать взрывоопасные предметы, защищаться от бомб, создавать препятствия и пересекать пропасти».

В начале 2023 года Pearson Engineering сообщила о производстве и поставках на Украину тяжелых машин разминирования. В апреле 2024 года руководство компании приняло решение поставить украинской армии специальное оборудование для обезвреживания мин и взрывных устройств.