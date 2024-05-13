Специализированный межрайоный суд Астаны по уголовным делам приговорил экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам колонии максимальной безопасности (строгого режима) за убийство с особой жестокостью и истязания. Жертвой бывшего чиновника стала его жена Султанат Нукенова.

Родственник осужденного Бахытжан Байжанов получил четыре года колонии за укрывательство особо тяжкого преступления и недонесение о нем. Он является директором «Гастроцентра», в здании которого находится ресторан, где была убита Нукенова. По версии следствия, Байжанов по просьбе Бишимбаева распустил по домам сотрудников и обеспечил уничтожение записей камер видеонаблюдения внутри здания.

Также суд постановил взыскать с Бишимбаева более 3 млн тенге ($5224) за проведение судебных экспертиз и 103,5 тысячи тенге ($235) в фонд компенсации потерпевших. Байжанову предстоит внести в этот фонд 69 тысяч тенге (около $156).

В общей сложности судья Айжан Кульбаева ставила перед присяжными 13 вопросов, 10 из которых касались обвинения Бишимбаева по двум статьям — об истязании и убийстве с особой жестокостью. Остальные три вопроса были связаны с обвинением родственника экс-министра — Бахытжана Байжанова — в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Суд интересовало мнение присяжных о том, удалось ли прокуратуре доказать, то Бишимбаев систематически избивал жену, причинял ей моральные страдания и унижал ее честь и достоинство. Также коллегии надо было оценить представленные обвинением доказательства того, что Нукенова после свадьбы оказалась в материально зависимом от мужа положении, поскольку утратила собственные источники дохода.

Основные вопросы затрагивали события, произошедшие 9 ноября 2023 года в ресторане Bau, где Нукенова была найдена мертвой. Обвинение доказывало, что женщина получила закрытую черепно-мозговую травму с острой субдуральной гематомой, «развитием дислокационного синдрома и вклинением мозжечка в большое затылочное отверстие». Полученные травмы привели к «прекращению функции центральной нервной системы, остановке сердечной деятельности и дыхания» — то есть к смерти.

Прокуратура представила доказательства того, что Бишимбаев сознательно и преднамеренно причинил жене смертельные травмы, целенаправленно нанося удары ей по голове.

В ходе слушаний экс-министр признался, что бил жену, объясняя это провокацией с ее стороны. «Я виноват в смерти и буду отвечать за это, я виноват в причинении тяжкого вреда, который повлек смерть по неосторожности, но не в умышленном убийстве. Спросите себя по совести: доказана ли моя вина в умышленном убийстве или систематических истязаниях? Оно выдвинуто без доказательств людьми, которые не знали о нашей жизни», — заявил Бишимбаев в своем последнем слове на заседании 6 мая, обращаясь к присяжным.

Он также цитировал Гитлера и обвинял журналистов в том, что они искажают его слова при публикации.

Изначально, после задержания, бывший чиновник отрицал свою причастность к полученным Нукеновой травмам. Он утверждал, что она была пьяна, потеряла равновесие и упала, ударившись головой об унитаз в туалете ресторана.