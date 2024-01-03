В зоне военной операции на Украине в конце 2023 года погиб бывший глава УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов, сообщила «Ъ-Урал» его адвокат Ольга Кезик. Трифонов был осужден за взятку и незаконное хранение оружия.

Супруга экс-начальника полиции Екатеринбурга узнала о его гибели накануне, 2 января.

По словам адвоката, исходя из всех доказательств, собранных по делу, сторона защиты считает, что причастность Трифонова к совершению какого-либо преступления не была доказана.

«Семья Игоря Трифонова намерена доказывать его непричастность к преступлению, за которое он был осужден», — отметила Кезик.

Бывший начальник полиции был признан виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия в 2022 году. Тогда его приговорили к 9,5 года колонии строго режима.

В итоге Трифонову смягчили приговор и назначили 9 лет 4 месяца в колонии строгого режима. Суд также принял решение конфисковать средства, которые находились на его счетах в доход государства.

Бывший начальник екатеринбургской полиции был признан виновным за получение взятки за его указание возбудить уголовное дело о мошенничестве со средствами банка «Кольцо Урала». Это дело якобы должно было быть возбуждено в отношении руководства ООО «Форэс-химия». Взятку Трифонов, как выяснил суд, получил через цепочку посредников.