Бывшему начальнику Генерального штаба Молдовы Игорю Горгану предъявили обвинение в госизмене. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмиль Гайтур в эфире телеканала TV8.

«Лицу, фигурирующему в ранее объявленом прокуратурой делу, присвоен статус обвиняемого. Уголовное расследование продолжается, <…> и человек пользуется презумпцией невиновности до окончательного решения суда, согласно закону», — сказал он.

В июне 2024 СМИ сообщили о связях Горгана с российской разведкой. По информации журналистов, экс-начальник Генштаба Молдовы якобы передавал сведения о политической обстановке в республике и визитах представителей Минобороны Украины. В частности, он якобы говорил о намерении украинской стороны закупить вооружение у Кишинева.

Общение Горгана с российской разведкой, по утверждению СМИ, происходило в мессенджере Telegram и очно — в кафе и на рыбалке. Информацию он якобы получал благодаря своим связкам в молдавском Минобороны.

Данные, приведенные журналистами, подтвердила Служба информации и безопасности Молдовы. Президент страны Майя Санду после выхода публикации издала указ о лишении Горгана государственных наград и воинского звания. Затем прокуратура завела в отношении него уголовное дело.

Горган обвинения в свой адрес отклонил. Бывший премьер-министр Молдовы Владимир Филат усомнился в виновности Горгана и заявил, что его кандидатура на пост главы Генштаба была одобрена молдавскими спецслужбами и посольством США.

Экс-глава государства Игорь Додон назвал дело Горгана «охотой на ведьм» и заявил, что кандидатура Горгана на должность начальника Генштаба была предложена Санду и блоком ACUM («Сейчас»), поэтому «все вопросы к ним».

Игорь Горган дважды занимал пост начальника Генштаба Молдовы: с 2013-го по 2016 год и с 2019-го по 2021 год. TV8 отмечает, что в 2016 году Горган потерял этот пост после конфликта с экс-министром обороны Анатолием Шалару, который обвинил его в растрате и политической партийности.

В 2019 году, после победы Игоря Додона на президентских выборах, он вновь получил должность начальника Генштаба. Однако был уволен после того, как Майя Санду стала президентом.

В июле 2023 года Горган начал работать на должности главы службы безопасности молдавского отделения агентства ООН по делам беженцев. После скандала его отправили в «административный отпуск» до завершения внутреннего расследования, которое начало управление Верховного комиссара ООН.