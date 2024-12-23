Отставной полковник полиции Михаил Смирнов, работавший в отделе по борьбе с коррупцией в госорганах, сознался в убийстве корреспондента петербургского издания «Фонтанка» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, который числится пропавшим без вести с июня 2004 года. Экс-полицейский указал место предполагаемого захоронения тела жертвы, там начаты поиски.

О признательных показаниях Смирнова рассказывается в колонке «Фонтанки», написанной коллегой убитого журналиста Евгением Вышенковым. По его словам, следственный эксперимент с бывшим полицейским состоялся 19 декабря в лесополосе поселка Белоостров Курортного района Санкт-Петербурга — по итогам проведенного днем ранее допроса.

«Мифическая фигура»

О Смирнове «Фонтанка» пишет, что он пришел в полицию в 1990 году, добровольно согласился на службу в Чечне, где через несколько лет получил контузию, а затем — награду.

«Мастер спорта по дзюдо, небольшого роста, жилистый, упертый, очень сильный, немногословен, с долгим терпением, всегда с непроницаемым лицом», — характеризует теперь уже бывшего полковника автор статьи.

По его словам, в полиции Смирнов как замглавы 6-го отдела оперативно-розыскного бюро ГУ МВД по СЗФО боролся с коррупцией в госорганах, включая собственное ведомство, и пользовался репутацией жесткого и бескомпромиссного человека, «мифической фигуры» с «лучшими показателями по Северо-Западу».

На судах по двум делам, которые на него заводили ранее, он вел себя подчеркнуто спокойно и равнодушно, на вопросы о состоянии здоровья отвечал напоминанием о чеченской контузии, при этом добавляя, что не хочет жаловаться. Вину полковник последовательно отрицал, в своих заявлениях упирая на заработанную репутацию и допуская намеки на то, что подвергается преследованию за свою непримиримую позицию в антикоррупционной деятельности.

Смертельно опасное расследование

Журналисту Максиму Максимову сейчас был бы 61 год. Коллеги рассказывают, что о профессии он мечтал со школьных лет, когда занялся версткой стенгазеты. В 1989 году Максимов, будучи студентом, пришел в «Смену». Главред этой газеты потом вспоминала, что отдел культуры при нем был одним из лучших в городской прессе. В 1993 году в издании появился отдел криминала, и Максимов перешел туда.

На протяжении многих лет он специализировался на расследованиях, связанных с криминалом. Одно из них, начатое им в 2004 году, было посвящено уголовному делу замглавы Пулковской таможни. Задержанный за взятку чиновник уверял, что его подставили. Собирая информацию, Максимов выяснил, что Mercedes-Benz 300E арестованного таможенника каким-то образом оказался у Смирнова.

Журналист несколько раз пытался взять интервью у авторитетного борца с коррупцией и параллельно искал сведения о нем из других источников. Смирнов, как следует из его свежих показаний, воспринял расследование Максимова как угрозу и решил от него избавиться.

«На шнурке подвесили к шведской стенке»

Из ранее собранных коллегами Максимова данных и показаний Смирнова следует, что убийство журналиста было спланировано заранее. В этом, как пишет «Фонтанка», участвовали майор полиции Лев Пятов, «уголовники» Меликсетов и Мещеров, а также «штатный милицейский агент» Исаев.

Исаеву была отведена роль приманки. Он вышел на Максимова, представился сотрудником издания «Интеллект. Творчество» и предложил встретиться в редакции, чтобы обсудить какие-то интересные проекты. Встреча была назначена на вечер 29 июня 2004 года в доме №26 на Фурштатской улице.

Меликсетову и Мещерову было поручено выехать в окрестности поселка Симагино Выборгского района и выкопать в лесу могилу. Кроме того, сообщники заготовили рулон плотного полиэтилена, чтобы завернуть труп после убийства.

Придя на встречу с Исаевым, Максимов вместо обещанной редакции «Интеллекта. Творчества» оказался в подвальном помещении с баней. Смирнов, Пятов, Меликсетов и Мещеров ждали его там.

«Убивал вместе с Меликсетовым. Сначала оглушили ударом трубой по голове, потом на шнурке подвесили к шведской стенке и задушили…» — цитирует «Фонтанка» признательные показания отставного полковника.

Тело журналиста завернули в подготовленную пленку и погрузили в багажник служебных жигулей, а Ford убитого отогнали к гостинице «Санкт-Петербург».

При чем тут убийство Галины Старовойтовой

В АЖУРе отмечают, что исчезновение 40-летнего холостого Максимова поначалу не обеспокоило его коллег, поскольку он и раньше уезжал из города на несколько дней. Активно искать его начали только 7 июля. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, за ходом расследования следила занимавшая тогда пост губернатора Валентина Матвиенко.

Рассматривалось несколько версий — в том числе связь с убийством политика Галины Старовойтовой, о которой Максимов собирался писать книгу. Утром в день исчезновения он появился на судебном слушании по ее делу. Кроме того, изучались слухи о сотрудничестве между журналистом и неким Русланом Коляком, предположительно работавшим на спецслужбы и убитым в 2003 году.

Коллеги Максимова восстановили маршрут его передвижений 29 июня и вышли на Исаева. Тот признал, что назначал встречу — но якобы в кафе, куда журналист, по его словам, так и не явился.

Основатель АЖУР Андрей Константинов, работавший с Максимовым еще в «Смене», воспользовался своими связями и изложил многим руководителям силовых ведомств версию о причастности Симонова к пропаже журналиста. «Его слушали», — утверждают в АЖУРе.

Сюжеты об убийстве Максимова, в том числе с упоминанием Смирнова, выходили на федеральных телеканалах. Но дать ход делу не считали возможным — в отсутствие показаний и тела.

Оправданы судом присяжных

В 2005 году Смирнова с подчиненными обвинили в фальсификации доказательств по делу о взятке, из-за которой был уволен замглавы Пулковской таможни — тот самый, что стал объектом последнего расследования Максимова. Устанавливая возможные связи полицейских, ФСБ задержала Исаева. Тот дал показания, рассказав и об убийстве журналиста.

На основании его признания был допрошен еще один участник убийства — Мещеров. Он рассказал, что помогал выносить из бани труп жертвы, завернутый в полиэтилен. Меликсетов, которого упомянули оба задержанных, к тому времени умер — как пишет Вышенков, «от наркоты».

Тело Максимова начали искать в месте, на которое указал Меликсетов, — в лесу у поселка Симагино Выборгского района. В раскопках участвовали сотрудники МЧС, военные, многочисленные добровольцы и даже «черные копатели», но ничего так и не нашли.

В 2007 году состоялся суд, на котором присяжные признали Смирнова и его коллег невиновными. «Фонтанка» предполагает, что они поверили в версию о преследовании антикоррупционеров и попытке помешать их дальнейшей деятельности. Однако впоследствии законность этого решения подтвердил и Верховный суд России. Полковник с подчиненными восстановились в МВД и продолжили работу.

Новое старое дело

В 2019 году Смирнов ушел в отставку по выслуге лет, проработав в правоохранительных органах почти 30 лет. Журналисты «Фонтанки» пишут, что все эти годы публиковали материалы с призывами продолжить расследование убийства Максимова. Вышенков утверждает, что высокопоставленные силовики в частных разговорах рекомендовали ему не выносить эту тему в публичное поле.

Однако в мае 2024 года Смирнова арестовали — по делу о взрыве, который произошел 15 июня 1998 года. Тогда по пути на Турухтанные острова были взорваны жигули с «человеком из мафии» по фамилии Сериков. Он и второй пассажир выжили, их спутник погиб.

Перед взрывом машину останавливали четверо мужчин в форме гаишников. Они попросили всех выйти, проверили документы, осмотрели салон и разрешили водителю ехать дальше. Буквально через сто метров автомобиль взорвался. При его обследовании было установлено, что в салоне сработала самодельная бомба.

Примечательно, что в 2005 году Сериков дал показания по делу о взрыве и опознал Смирнова в одном из «гаишников», остановивших его жигули. Но нашелся другой свидетель, который, наоборот, категорически отрицал присутствие полковника на месте происшествия.

По данным «Фонтанки», дело сдвинулось весной 2024 года, когда некто в статусе свидетеля дал показания против Смирнова. Этот свидетель якобы принимал участие в организации взрыва машины, но не в самом подрыве, поскольку на тот момент находился в другом городе. С его подачи был арестован бывший помощник Смирнова, который якобы изображал гаишника.

Сегодня, 23 декабря, Следственный комитет сообщил, что Смирнов признался в организации взрыва машины путем дистанционной активации самодельной бомбы. Из его показаний следует, что мишенью был директор Балтийского судомеханического завода Игорь Малькин — он как раз и оказался единственной жертвой. Выжили при покушении заместитель Малькина по кадрам Владимир Сериков и водитель Михаил Петухов, уточнили в СКР.

Поиски Максимова

Труп убитого 20 лет назад петербургского журналиста сейчас — по наводке сознавшегося Смирнова — ищут в районе поселка Белоостров в Курортном районе. «Оперативные, следственные, поисковые службы копают лесополосу», — пишет «Фонтанка».

Ложные сведения о том, что тело Максимова закопано в Выборгском районе, участник убийства Меликсетов предоставил следствию без умысла: они с Мещеровым действительно вырыли там могилу по поручению Смирнова. Но после расправы над журналистом полковник велел им отогнать машину убитого, а сам с коллегой Пятовым на служебной «шестерке» увез тело в Курортный район, где оно и было захоронено.