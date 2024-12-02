Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего помощника доктора Андрея Курпатова Алексея Иевского и обязал его вернуть экс-руководителю 78 млн рублей. Мужчину признали виновным в мошенничестве и краже, сообщает пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, с мая 2020 года по август 2021 года Иевский злоупотребил доверием Курпатова и убедил доктора передать ему 42 млн рублей на покупку элитного автомобиля Porsche Cayenne стоимостью 9,3 млн рублей, 39 из 102 долей собственности на квартиру на канале Грибоедова за 3 млн рублей и четырех земельных участков в Выборгском районе Ленинградской области за 9,9 млн рублей, а также затрат на строительство загородного дома на этих участках в размере 20,1 млн рублей.

Помимо этого в августе 2021 года Иевский якобы тайно похитил из квартиры Курпатова дорогие часы Breguet и серьги Mercury на общую сумму более 3 млн рублей.

По версии следствия, помощник Курпатова также убедил доктора открыть на него юридическое лицо, которое занималось продажей онлайн-курсов психолога. Половину этой суммы от каждой продажи Иевский должен был перечислять на новое оформленное ИП. Иевский должен был перечислить доктору 112 млн рублей, однако за 1,5 года он «недоначислил» ему 36 млн рублей. В результате суд обязал

Прокурор просил назначить Иевскому 13 лет лишения свободы, в то время как защита настаивала на его освобождении. Суд уменьшил запрашиваемый гособвинением срок более чем в два раза.

Обвиняемый не признал свою вину. По его словам, с Курпатовым его связывали близкие отношения, а все указанные предметы и деньги были личными подарками доктора, пишет телеграм-канал Baza.

После оглашения приговора Иевского взяли под стражу в зале суда.