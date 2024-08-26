Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Врублевского признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении достоинства человека по признакам национальности и языка (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Пресс-служба отметила, что о признании экс-посла виновным ходатайствовала Генпрокуратура.

Согласно материалам суда, Врублевский, занимая дипломатическую должность, «сделал побуждающее к насильственным действиям заявление, формирующее презрительное и враждебное отношение к гражданам России».

Адвокат обвиняемого требовал снять дело с рассмотрения в суде, поскольку Врублевскому были предъявлены только заочные обвинения, сообщило агентство ТАСС. По словам представителя защиты, экс-посол не получил копию обвинительного заключения лично, что противоречит нормам закона.

Дело против Врублевского в России завели после его скандального высказывания в интервью казахскому блогеру Диасу Кузаирову в августе 2022 года. Тогда дипломат заявил, что украинские силы стараются «убить больше русский сейчас», чтобы этим не пришлось заниматься последующим поколениям украинцев.

После этого МИД Казахстана выразил протест Врублевскому, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным дать юридическую оценку словам украинского дипломата. Чуть позже посол извинился за свои слова, которые, как он выразился, «были высказаны на фоне повышенного эмоционального состояния».

Тем не менее, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Петра Врублевского.

В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Врублевского в перечень экстремистов и террористов.

В марте Басманный суд заочно арестовал Врублевского по делу о возбуждении ненависти и вражды. В том же месяце стало известно, что МВД России объявило экс-посла в федеральный и международный розыск.