Бывший премьер министр Украины Николай Азаров стал кандидатом в академики Российской академии наук (РАН). Это следует из материалов на сайте РАН.

В опубликованном списке Азаров числится как кандидат по отделению наук о Земле РАН. Знакомый с процессом выдвижения источник подтвердил в разговоре с РБК, что речь идет о бывшем главе правительства Украины.

«Я не даю никаких комментариев», — заявил изданию сам Азаров, проживающий в России с 2014 года.

Азаров был членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины (НАНУ). В 2022 году его исключили из состава НАНУ.

Среди кандидатов в академики РАН также числятся:

— экс-глава РКК «Энергия» Виталий Лопота,

— сын советского математика Игоря Шафаревича декан мехмата МГУ Александр Шафаревич,

— бывший главный военный прокурор директор Института государства и права РАН Александр Савенков,

— экс-помощник первого президента России Бориса Ельцина по национальной безопасности Юрий Батурин,

— вирусолог Петр Чумаков,

— ректор СПбГУ Николай Кропачев,

— директор Института русского языка им. В.В. Виноградова Федор Успенский.

В списке кандидатов в члены-корреспонденты РАН по различным направлениям фигурируют:

— основатель ТМК миллиардер Дмитрий Пумпянский,

— главный внештатный пластический хирург Минздрава и жена первого вице-премьера Дениса Мантурова Наталья Мантурова,

— главный внештатный анестезиолог — реаниматолог депздрава Москвы, директор Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко,

— гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Герой России Борис Обносов.

Выборы членов академии проводятся минимум один раз в три года, отмечает РБК. Новых академиков и членов-корреспондентов академии определят по результатам тайного голосования. Выборы запланированы на конец мая.

Научная и политическая карьера Николая Азарова

Николай Азаров в 1971 году окончил геологический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности «геолог-геофизик». После окончания вуза работал начальником участка и главным инженером треста «Тулашахтоосушение» комбината «Тулауголь». С 1976 по 1984 год занимал позицию заведующего лабораторией, а позднее — отделом Подмосковного научно-исследовательского и проектно-конструкторского угольного института в Новомосковске.

В 1986 году защитил диссертацию доктора геолого-минералогических наук по теме «Шахтная геофизика». До 1995 года занимал руководящую должность в Украинском государственном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте горной геологии, геомеханики и маркшейдерской техники в Донецке.

В 1992 году Азаров основал в Донецке Гражданский конгресс Украины, а также Партию труда Украины. С 1994 по 1996 год возглавлял комитет по вопросам бюджета в Верховной раде. С 1996 по 2002 годы руководил Государственной налоговой администрацией Украины, а также входил в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. В 2001-2002 годах возглавлял Партию регионов, после чего уступил пост Виктору Януковичу. С 2002 по 2005 год — первый вице-премьер Украины, а также министр финансов страны.

В 2009 году Азаров был удостоен звания почетного профессора МГУ.

Должность премьер-министра Украины Азаров занимал с марта 2010 года по январь 2014-го в период президентства Виктора Януковича. На фоне событий Евромайдана он подал в отставку и уехал в Россию.

В 2021 году суд в Киеве заочно арестовал Азарова по делу о государственной измене. По версии следствия, политик действовал в интересах российской стороны в ходе работы над харьковскими соглашениями, подписанными в 2010 году. Договоренности касались предоставления Украине скидки на российский газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.