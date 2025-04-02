Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Мужчина признан виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Бывшему премьер-министру также запретили занимать госдолжности на два года и назначили штраф в 12 млн рублей.

Вместе с Гамидовым осужден бывший руководитель казенного предприятия Дагестана «Дирекция государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев. Суд признал его виновным в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), а также в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он получил 15 лет колонии общего режима, 2,5 года запрета на госслужбу и штраф в 16 млн рублей.

Кроме того, суд признал виновным в растрате экс-сотрудника финансового управления администрации Буйнакского района Кагира Магомедова, однако он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

В суде установлено, что в августе 2014 года Гамидов получил от Кадиева взятку за «общее покровительство или попустительство по службе» на сумму более 248 тыс. рублей в виде телевизора Sony и сопутствующего оборудования, сообщили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, Кадиев с октября по декабрь 2014 года в составе организованной группы растратил более 31 млн 830 тыс. рублей Дирекции единого государственного заказчика-застройщика путем приобретения комплекса зданий детского сада и земельного участка в Буйнакском районе Дагестана.

В действительности здание являлось бывшим рестораном «Шуринка», что исключало его приобретение за счет субсидии, выделенной из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования».

С октября 2013 года по апрель 2014 года Кадиев похитил у Дирекции более 41 млн 417 тыс. рублей, перечислив ООО «Град-Строй» за реконструкцию здания спецучреждения в Махачкале, которая выполнялась без привлечения средств республиканского бюджета.

С декабря 2013 года по май 2015 года Кадиев растратил еще свыше 80 млн 805 тыс. рублей, перечислив их в качестве оплаты по поддельным документам за создание инфраструктуры туристической базы «Орлиное гнездо» в Гунибском районе Дагестана.