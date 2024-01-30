Суд в Пакистане приговорил бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и экс-министра иностранных дел Махмуда Куреши к 10 годам тюремного заключения по делу о разглашении государственной тайны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление партии «Движение за справедливость» (Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI).

Суд прошел в закрытом режиме в тюрьме города Равалпинди, где Хан и Куреши отбывают трехлетний срок по обвинению в коррупции. Суд признал экс-премьера и бывшего главу МИД виновными в том, что они обнародовали содержание секретной телеграммы, отправленной в начале 2022 года бывшим послом Пакистана в Вашингтоне правительству в Исламабаде.

В марте 2022 года, за месяц до отстранения от власти, Хан выступил на митинге и размахивал документом, который, по его словам, свидетельствовал об иностранном заговоре против него с целью свержения.

Решение суда по делу о разглашении гостайны было объявлено за неделю до всеобщих выборов, в которых Хану и его партии участвовать запрещено. Обвинение заявило, что действия бывшего премьер-министра представляли собой утечку секретного документа и нанесение ущерба дипломатическим отношениям. Последнее обвинение грозит пожизненным заключением или даже смертной казнью, отмечает «Би-би-си».

Как пишет Indian Express, в телеграмме содержался отчет о встрече между представителями Госдепартамента США, в том числе помощником госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу, и тогдашним послом Пакистана в США Асадом Маджидом Ханом.

Американские чиновники на встрече якобы выразили недовольство нейтралитетом Имрана Хана в отношении военной операции на Украине и требовали его отстранения. Сам Хан отрицал, что раскрыл содержание секретной телеграммы. По его словам, СМИ получили документ из других источников.

Имран Хан был премьер-министром Пакистана с августа 2018 года по апрель 2022-го, когда ему был объявлен вотум недоверия в парламенте. Хан утверждал, что его отстранение от власти стало результатом заговора, разработанного политическими оппонентами премьера и пакистанскими военными при участии администрации США. Все три стороны отвергали обвинения.

После отстранения Хана в его поддержку проходили многотысячные митинги. Против экс-министра Пакистана возбуждены десятки дел, его выступления запрещено транслировать по телевидению, а многие его соратники по партии арестованы, отмечает CNN.

В августе 2022 года Хана приговорили к трем годам заключения по делу о коррупции. С тех пор его не видели на публике, пишет Bloomberg.