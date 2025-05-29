Вторжение советских войск в Афганистан — это трагическая ошибка со стороны СССР. Об этом в интервью RTVI заявил бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

Карзай напомнил, что под знаменем Советского Союза в Афганистане происходили две «противоположные истории». Первая — это «огромные объемы помощи», которые шли в страну из СССР. К тому же большое количество афганцев получили возможность учиться в Советском Союзе.

«А потом случилась эта страшная, трагическая ошибка со стороны Советского Союза — вторжение в Афганистан. Это принесло огромный ущерб и нам, и вам самим. Вы [россияне] преодолели последствия той войны, но мы нет. Мы все еще страдаем от них», — поделился Карзай.

По словам экс-президента, когда речь заходит об этом историческом событии, люди по-прежнему недовольны и задаются вопросом: «Зачем они это сделали?»

27 декабря 1979 года советские десантники, бойцы спецназа и сотрудники КГБ взяли штурмом резиденцию бывшего премьер-министра Афганистана Хафизуллы Амина, который погиб во время захвата. Место Амина занял Бабрак Кармаль, которого поддерживали власти СССР.