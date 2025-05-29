Вторжение советских войск в Афганистан — это трагическая ошибка со стороны СССР. Об этом в интервью RTVI заявил бывший президент Афганистана Хамид Карзай.
Карзай напомнил, что под знаменем Советского Союза в Афганистане происходили две «противоположные истории». Первая — это «огромные объемы помощи», которые шли в страну из СССР. К тому же большое количество афганцев получили возможность учиться в Советском Союзе.
«А потом случилась эта страшная, трагическая ошибка со стороны Советского Союза — вторжение в Афганистан. Это принесло огромный ущерб и нам, и вам самим. Вы [россияне] преодолели последствия той войны, но мы нет. Мы все еще страдаем от них», — поделился Карзай.
По словам экс-президента, когда речь заходит об этом историческом событии, люди по-прежнему недовольны и задаются вопросом: «Зачем они это сделали?»
27 декабря 1979 года советские десантники, бойцы спецназа и сотрудники КГБ взяли штурмом резиденцию бывшего премьер-министра Афганистана Хафизуллы Амина, который погиб во время захвата. Место Амина занял Бабрак Кармаль, которого поддерживали власти СССР.
Афганская война началась в декабре 1979 года и завершилась в феврале 1989 года. Спустя девять лет СССР ушел из Афганистана. Советская армия потеряла около 15 тысяч солдат убитыми или пропавшими без вести. Общее число жертв Афганской войны, по разным оценкам, составляет до 2 млн человек.