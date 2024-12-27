В штурме дворца Тадж-Бек, где находился бывший премьер-министр Афганистана и генсек ЦК Народно-демократической партии страны Хафизулла Амин, участвовала особая группа из пяти советских спецназовцев, которым было приказано афганского лидера живым не брать. Новыми подробностями событий, которые предшествовали войне в Афганистане, поделился экс-сотрудник Первого главного управления КГБ СССР Валентин Братерский, пишет «Лента.ру».

Ровно 45 лет назад — 27 декабря 1979 года — советские десантники, бойцы спецназа и сотрудники КГБ взяли штурмом резиденцию бывшего премьер-министра Афганистана Хафизуллы Амина, который погиб во время захвата. Место Амина занял Бабрак Кармаль, которого, по оценке специалистов, поддерживали власти СССР. Афганская война началась в декабре 1979 года и завершилась в феврале 1989 года.

«За ним (Амином. — Прим. RTVI) отправили особую группу из пяти человек, им было приказано живым его не брать. Так и сказали: “Ваша задача — хлопнуть его”. Это мне рассказывал один из членов группы. Амин [в здании дворца] был только в спортивных трусах, стоял за стойкой бара. Cпиртного там не было, была минеральная вода, бутылки с “Боржоми”. Когда ему сказали, что кто-то атаковал дворец, он подумал, что это пришли душманы, от которых получится отбиться», — поделился воспоминаниями Братерский.

Он отметил, что бар представлял собой сквозное помещение и с одной стороны у него располагалась дверь. По словам Братерского, один из участников операции «бросил туда гранату, потом дал автоматную очередь». Бывший афганский премьер не выжил.

Кроме того, по словам экс-сотрудника КГБ, до этого Амина пытались ликвидировать при помощи яда. По словам Братерского, советские спецслужбы планировали при участии местного повара, который был сторонником следующего лидера Бабрака Кармаля, отравить Амина. Однако его спас советский врач, который, по мнению спикера, не знал о планах спецслужб.

«Была попытка отравить Амина: яд ему должен был подсунуть повар — сторонник Кармаля. Несколько человек внезапно почувствовали себя плохо в лодке. На расстройство пожаловался и Амин. В срочном порядке вызвали врачей из советского военного госпиталя, приехал доктор-полковник с медсестрой. Амину поставили капельницу и так его спасли», — рассказал бывший сотрудник КГБ «Ленте.ру».