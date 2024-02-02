Бывшего сотрудника ЦРУ Джошуа Адама Шульте приговорили к 40 годам тюремного заключения за сотрудничество с WikiLeaks и передачу им секретных данных, а также за хранение кадров с детской порнографией. Информация об этом опубликована на сайте Минюста США.

Окружной суд США 1 февраля вынес итоговый приговор бывшему сотруднику ЦРУ Джошуа Адаму Шульте, который обвиняется в шпионаже, компьютерном взломе, неуважении к суду, даче ложных показаний, а также хранении и распространении детской порнографии. За все преступные эпизоды Шульте назначили 40 лет тюремного заключения.

В прокуратуре США кражу секретных данных Шульте назвали «крупнейшей утечкой данных в истории ЦРУ» с раскрытием секретной информации государства.

«Джошуа Шульте предал свою страну, совершив одни из самых наглых и отвратительных шпионских преступлений в американской истории. Он нанес неисчислимый ущерб нашей национальной безопасности… И все это время Шульте собирал тысячи видео и изображений детей, подвергающихся отвратительному насилию, для своего личного удовлетворения», — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

Согласно материалам суда, в 2012-2016 годах Шульте работал в Центре киберразведки на ЦРУ и занимался сбором информации. В 2016 году он воспользовался своим служебным положением, чтобы получить доступ к секретным серверам ЦРУ и украсть копии важных документов.

Все файлы Шульте передал организации WikiLeaks, которая в марте 2017 года начала публиковать полученные секретные данные. Речь идет о нескольких тысячах документов, касающихся деятельности ЦРУ в сферах электронной слежки и кибершпионажа. В период с марта по ноябрь 2017 года WikiLeaks удалось предать общественности в общей сложности 26 секретных файлов.

Позже в суде бывший заместитель директора ЦРУ по цифровым инновациям описал произошедшее как «цифровой Перл-Харбор». При обыске дома у Шульте правоохранители нашли десятки тысяч материалов о сексуальном насилии над детьми. Кадры хранились на личных компьютерах бывшего агента ЦРУ под защитными ключами.

Из материалов суда также следует, что Шульте отрицал свою причастность к краже секретных данных ЦРУ и передаче информации WikiLeaks.

9 марта 2020 года Шульте признали виновным по обвинению в неуважении к суду и даче ложных показаний. В июле 2022 года он был также признан виновным по восьми эпизодам, связанным с незаконным получением и передачей секретных файлов ЦРУ, а также по двум пунктам в передаче вредоносных компьютерных команд после кражи данных. 13 сентября 2023 года Шульте вынесли обвинение в получении, хранении и транспортировке детской порнографии.