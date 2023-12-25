Бывший прокурор Москвы Юрий Семин умер после инфаркта на 74-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Экс-прокурор Москвы Юрий Семин скончался сегодня на 74-м году жизни в результате обширного инфаркта. Он возглавлял столичную прокуратуру в 2006-2011 годах, а затем был начальником антикоррупционного управления Генпрокуратуры», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Юрий Семин родился в Москве 1 июня 1950 года. В 1977 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт. С 1976 года начал работать в органах московской прокуратуры. В 1995 году стал заместителем прокурора Москвы по следствию. В первой половине 2000-х работал в Минюсте.

Семин был обладателем награды «За безупречную службу» и знака отличия «За верность закону» I степени.

Одним из наиболее громких дел, которое вел Юрий Семин, было дело битцевского маньяка Александра Пичушкина (в начале 2000-х). Прокурор требовал для маньяка пожизненного заключения в колонии особого режима.