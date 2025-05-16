Пятигорский городской суд приговорил бывшего прокурора из Северной Осетии Григория Авакяна к 4,5 года колонии по делу об изнасиловании коллеги (ч. 1 ст. 131 УК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авакян будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осужденного 1 млн руб. в пользу потерпевшей.

В июле 2024 года телеграм-канал Baza писал, что прокурора из Северной Осетии задержали по подозрению в изнасиловании подчиненной. Потерпевшая утверждала, что он подмешал ей сильнодействующее вещество в напиток и совершил насильственные действия сексуального характера. Все это происходило в здании республиканской прокуратуры.

После случившегося девушка обратилась к руководству, которое пообещало ей разобраться, но якобы попросило «не писать заявление, чтобы не создавать шумиху». В тот же день Авакян, по словам потерпевшей, оставил в ее машине 1 млн рублей за молчание. Но девушка все же написала заявление в полицию, предоставив деньги в качестве доказательства.

Медики подтвердили факт насилия. Кроме того, как отмечает Baza, потерпевшая прошла проверку на детекторе лжи. Авакян уволился из прокуратуры по собственному желанию.

Изначально следователей не пускали в здание прокуратуры, а в кабинете Авакяна начался ремонт, писала Baza. 16 июля его задержали, суд отправил экс-прокурора в СИЗО. Через две недели обвиняемый попросил отправить его в зону боевых действий на Украину.

В ноябре 2024 года пострадавшую по делу об изнасиловании сократили из прокуратуры. Она рассказала «Сапе», что при увольнении ей были предложены вакантные позиции, среди которых была должность водителя, но она отказалась.