Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 декабря 2024 года, бизнесмена и бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа (НАО) Александра Сабадаша, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Его обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, Сабадаш занимался незаконной деятельностью, «находясь в местах отбытия наказания». В сообщении пресс-службы судов указывается, что экс-сенатор через подконтрольных ему лиц организовал «совершение конкурсным управляющим хищений в 100% доли в уставном капитале юридического лица, а также право требования задолженности».

Источники «Коммерсанта» сообщили, что один из эпизодов в деле Сабадаша касается мошеннического хищения 0,1 долей компании «Фьорд-Консалтинг», которые принадлежали ООО «Управляющая компания ВЛК». Другой эпизод, по информации собеседников издания, связан с продажей активов «Фьорда» при процедуре ее банкротства по многократно заниженной цене. Речь идет о 99,9% долей ООО «Фьорд-Консалтинг» и дебиторской задолженности принадлежащего Сабадашу целлюлозно-бумажного комбината ООО ВЛК.

«Ъ» отмечает, что в СИЗО бизнесмен создал преступную группу, которая продала все активы компании «Фьорд» по заниженной и не согласованной с кредитором — Таврическим банком — цене в 1,5 млн рублей. В то же время, по оценке следствия, они стоили 800 млн рублей, указывает издание.

По данным «Коммерсанта», по этому же делу проходит юрист экс-сенатора Татьяна Падалко.

Сабадаш вину не признал. По его словам, Таврический банк сам установил начальную цену в 500 млн рублей и согласовывал ее последовательное снижение, в результате чего активы «Фьорда» были проданы за 1,5 млн рублей.

На заседании защита Сабадаша утверждала, что аргументы следствия не подтверждены доказательствами. Обвинение же настаивало на аресте. По утверждению представителя следствия, будучи на свободе фигурант может скрыться, воспрепятствовать расследованию и уничтожить доказательства по делу.

Другие дела Сабадаша

Александра Сабадаша арестовали в 2014 году по делу о крупном мошенничестве, в 2015 году его проговорились к шести годам лишения свободы. В 2017-м Сабадаша приговорили еще к 8,5 года колонии по делу о хищении 190 млн рублей у «Таврического банка».

В марте 2023 года суд отпустил Сабадаша под домашний арест, однако через несколько дней его вновь поместили в СИЗО. Знакомый бизнесмена рассказал РБК, что срок ареста экс-сенатора по делу о хищении у «Таврического банка» должен был закончиться 5 ноября.