Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов в интервью программе «Легенда» на RTVI рассказал, что бросил пить благодаря своей жене Виктории.

«Она как-то заявила, что если мы будем общаться, то это не будет алкоголь. Потому что, говорит, “я не готова вот это все понимать, терпеть”. И здесь выбор стоял: либо это семья нормальная, либо это просто периодические алкогольные завесы. Все мы взрослые люди и выбор делаем сами», — рассказал Богомазов.

По словам музыканта, он отказался от алкоголя «на силе воли». «Если ты идиот, то ты и ребенка, и жену можешь, конечно, променять на синьку», — добавил Богомазов.

Он также заявил, что алкоголь не решает проблем в жизни человека. «Я сейчас могу признать, что это слабый человек — который просто берет алкоголь и думает, что он решит все проблемы. Ты думаешь, что сливу залил — и всё, и проблемы решаются. Нет. Они только усугубляются, и откладываются, и накапливаются», — сказал Богомазов.

Ранее лидер рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев рассказал RTVI, что бросил пить после прихода Владимира Путина к власти.

«В 2004 году я бросил пить, я в 2000-м начал [бросать]. Он приехал, я помню, в Хасавюрт, и там его встречают командующие всякие (война была, по-моему, Вторая чеченская): “Вот давайте за нас!” Он говорит: “Вот давайте сначала победим, — и поставил рюмку, — а потом и выпьем”. И вот я тут думаю: ничего себе, значит, такая у нас политика теперь, надо бросать», — сказал Мазаев.