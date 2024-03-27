Народная артистка СССР Алла Пугачева очень любила группу t.A.T.u., заявила в программе «Легенда» на RTVI бывшая участница коллектива Елена Катина.

«Насколько я знаю, Алла Борисовна очень любила нашу группу и наше творчество. Мы как-то приходили к ней на интервью на радио («Радио Алла». — прим. RTVI), но не в самом начале нашего пути, а, по-моему, чуть позже. Ну и потом, тот факт, что она с Софией Ротару исполняла нашу песню [«Нас не догонят»], по-моему, тоже говорит о том, что ей скорее импонировало наше творчество», — сказала Катина.

По ее словам, «залог успеха заключается в том, чтобы не было равнодушных».

«К нам не было никогда равнодушных. Кто-то говорил, что мы группа-однодневка, и, как показало время, это было не так. Кто-то восхищался, восторгался. Ну, вот по-разному. Но равнодушных, наверное, мы не оставили никого», — добавила Катина.

Ранее актер Алексей Нилов, известный по роли милиционера Андрея Ларина в «Улицах разбитых фонарей», рассказал RTVI, что Пугачева «подставила» артистов из сериала. В одной из серий актеры спели ее песню «Позови меня с собой», после чего встретились с артисткой на концерте «Менты в Кремле».

«Она говорит: «Поете мою песню?» Мы говорим: «Да, Алла Борисовна, вот так случилось». — «Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем». — «В смысле „вместе споем”?» — «Ну вот вам бумажки, текстики выучили сейчас, значит, и вживую: я пою, а вы припевчик этот». И мы пели «Мадам Брошкину». Она нам отомстила, короче, молодец, очень сильно», — рассказал Нилов.