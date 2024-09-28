Бывший сотрудник французской военной разведки и глава аналитического центра CF2R Эрик Денесе дал интервью YouTube-каналу французского эксперта Идриса Аберкана, в котором поделился своим мнением о конфликте на Ближнем Востоке и о том, почему США виноваты в украинском кризисе. RTVI собрал главные тезисы из интервью.

Не только «Моссад»

В Ливане 17 и 18 сентября сдетонировали пейджеры и портативные рации членов радикального шиитского движения «Хезболла». В результате детонации устройств несколько десятков человек погибли, еще более 3 тыс. получили ранения. «Хезболла» обвинила во взрывах Израиль, но тот отверг причастность к произошедшему.

Говорят, что [взрывы устройств «Хезболлы» в Ливане] — дело рук «Моссада». Это правда, но подобная операция обязательно проводится несколькими службами. «Моссад» — это агентурная разведка, а есть подразделение 8200, которое принадлежит АМАН. АМАН — это военная разведка, самая большая израильская служба, насчитывающая около 8 тыс. человек, в то время как «Моссад», вероятно, имеет только 2-3 тысячи. <…> Если попытаться реконструировать операцию, становится ясно, что она готовилась за несколько лет до ее начала.

«Хезболла» изобретет новые средства связи

[Взрывы устройств] значительно ослабят «Хезболлу», потому что у них больше нет средств связи, они опасаются своих телефонов, у них больше нет пейджеров и раций <…>. Поэтому израильтяне должны как можно скорее воспользоваться этой ситуацией <…>. Это не будет длиться вечно, они рискуют, что «Хезболла» изобретет другие средства связи, о которых они не будут знать. Потребуется много времени, чтобы их обнаружить, и еще больше, чтобы в них внедриться.

Об ответе «Хезболлы»

Я думаю, что люди из «Хезболлы», как и иранцы, должно быть, стиснули зубы. Они говорят себе, что не должны попасть в эту ловушку, потому что прекрасно знают, что израильтяне только этого и ждут. Я не думаю, что они хотят дать израильтянам шанс предстать в роли жертвы.

Израиль «нагнетает обстановку»

Пока у руля [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, добиться какого-либо прогресса крайне сложно. Американцы очень часто ездят по региону, они постоянно призывают Иран не обострять ситуацию, но это немного комично, когда видишь, как израильтяне нагнетают обстановку.

Риски в украинском конфликте меньше

Риски серьезной эскалации в украинском конфликте, на мой взгляд, меньше, потому что игроки, будь то в Вашингтоне или Москве, абсолютно не хотят ядерной войны, в то время как на Ближнем и Среднем Востоке риск кажется гораздо большим. Однако есть одна оговорка: легкой победы не будет.

О санкциях против России

Как мы уже видели, санкции, введенные против России, полностью дестабилизировали европейскую экономику, привели к росту инфляции и, как следствие, к социальным проблемам и неудачам в бизнесе.

Франция «подчинилась» США

Наше полное, глупое и, я бы сказал, вассальное подчинение Соединенным Штатам означает, что мы должны платить высокую цену <…>. При [экс-президенте Франции Николя Саркози] наше сближение с Вашингтоном стало очевидным, а мы не получили абсолютно ничего от этой сознательной политики подчинения Вашингтону.

О ФРГ и «Северных потоках»

Германия по сути является страной, которая в буквальном смысле слова подчинилась американцам, в частности, с саботажем «Северного потока — 2», что, как все специалисты считают, устроили американцы. <…> Я хотел бы напомнить вам, что BND, немецкая разведывательная служба, была создана американцами в конце Второй мировой войны из разведывательной службы вермахта на Восточном фронте. Поэтому они очень, очень близки к американцам.

Кто виноват в украинском кризисе

Я считаю, что [США] спровоцировали украинский кризис, хотя именно русские начали военное наступление. С 1990 года мы видели, как систематически отметались все российские предложения, как американцы <…> совершенно не хотели превращения России в великую державу. Что [президент России Владимир] Путин всегда пытался сделать с 2000-2002 годов — это восстановить отношения с Западом.

Русским «лгали»

Я был офицером разведки во времена Холодной войны, поэтому, конечно, я был настроен против Советского Союза и против угрозы, которую он представлял, но нужно также смотреть на факты как они есть. После окончания Холодной войны мы продолжали презирать и высмеивать русских. Майдан в 2014 году стал еще одной необычной клоунадой. То, как отвернулись от Минских соглашений, то, как лгали русским, означает, что в какой-то момент нельзя сказать, что все это не было подготовлено, чтобы загнать их в угол.

Россию не удалось ослабить

В итоге, к сожалению, американцам не удалось ослабить Россию. Что им удалось сделать, так это отрезать Европу, а затем им удалось сделать еще одну вещь — подчинить всю Европу своей власти в то время, когда Макрон, в частности, говорил, что НАТО находится в состоянии смерти головного мозга.

О переговорах по Украине

Я думаю, что шансы на достижение переговоров в Украине выше, чем на Ближнем Востоке, во-первых, потому что мы видим, как неделя за неделей сокращается поддержка Запада. <…> [Канцлер ФРГ Олаф] Шольц всегда придерживался запрета на передачу [Украине] дальнобойных ракет Taurus. Он сказал, что настало время для переговоров, и мы видим, что все больше и больше людей придерживаются этой линии. <…> В Израиле все иначе: мы еще не достигли кульминации конфликта, я бы сказал, он продолжает обостряться.