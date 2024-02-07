Бывшие сотрудники компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX пожаловались в департамент гражданских прав Калифорнии на руководство корпорации. По информации Bloomberg, экс-работники холдинга обвинили своих бывших начальников в харассменте, дискриминации по половому признаку и незаконных увольнениях.

Как передает агентство, семь сотрудников SpaceX, которых уволили в 2022 году за критику Маска, утверждают, что действия руководства компании нарушили закон Калифорнии о справедливом трудоустройстве и жилье. Согласно документу, в штате запрещается дискриминация по половому признаку на рабочем месте и оказание давления на лиц, выносящих корпоративные проблемы на публичное обсуждение.

Одна из уволенных девушек — Пейдж Холланд-Тилен — рассказала в интервью агентству, что некорректная политика компании начала проявляться с первых дней ее работы в SpaceX.

Девушку приняли на работу в 2018 году на «стартовую», самую низшую позицию, хотя ее опыт не уступал мужчинам, которых назначали сразу старшими инженерами. По словам Холланд-Тилен, даже после повышения ее не допускали к участию в совещаниях и встречах, на которых принимались важные решения.

Девушка уверена, что это происходило из-за того, что она — женщина. Кроме того, по словам бывшей сотрудницы SpaceX, один из ее коллег был готов рассмотреть ее жалобу, но также давал ей недвусмысленные намеки сексуального характера.

Среди других заявителей — бывшие сотрудники компании, которые опубликовали открытое письмо с критикой самого Илона Маска. Миллиардера также обвиняли в сексуальных домогательствах, которые он отрицал. После этого инцидента возмутившихся сотрудников компании уволили.

В 2022 году уволенные работники SpaceX также подавали жалобы на компанию в Национальный совет, который в итоге встал на сторону заявителей. Корпорация в ответ подала в суд, обвиняя работников в клевете. Также руководство компании просило пересмотреть итоги дела, поскольку решение на стороне экс-сотрудников сильно влияет на имидж компании.

Как отмечает Bloomberg, если SpaceX проиграет, то компании придется не только восстановить уволенных сотрудников, но и финансово компенсировать месяцы, в которые они не работали.