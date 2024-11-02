Бывший сотрудник одного из институтов Обнинска приговорен к четырем годам колонии за передачу за рубеж научно-технической информации, которая могла быть использована при создании оружия массового поражения. Приговор вынес Обнинский городской суд Калужской области.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, в 2019 году мужчина в ходе служебной командировки во Францию незаконно передал сотруднику Национальной лаборатории США Лос-Аламос научно-техническую информацию, полученную в ходе исполнения международного контракта.

Эта информация «содержала сведения о характеристиках энергетической установки» и «могла быть использована при создании оружия массового поражения», в отношении нее действует экспортный контроль, добавили в пресс-службе.

Суд признал экс-сотрудника института виновным по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса (незаконный экспорт из России или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль).

Мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд учел не только «характер и степень общественной опасности преступления», но и личность мужчины и наличие обстоятельств, смягчающих его наказание. Подсудимый признал вину частично.