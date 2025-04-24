Дональд Трамп хочет подражать Владимиру Путину и «похожим образом руководить» США, заявила Sky News политолог и бывший эксперт Белого дома по Европе и России Фиона Хилл, сегодня — советница по вопросам обороны при правительстве Великобритании.

По утверждению Хилл, у президентов США и России «шокирующе схожее мировоззрение»: они якобы разделяют точку зрения, согласно которой мир поделен на «очень четкие сферы влияния» со стороны США, России и Китая, «трех крупных держав».

«Впервые президент США хочет в чем-то подражать российскому лидеру, хочет создать гиперперсонализированное президентство, хочет управлять своей страной очень похожим образом, сверху вниз, без каких-либо сдержек и противовесов», — сказала экс-советница Трампа.

Президент США хочет «упорядочить, нормализовать и перезагрузить» отношения между Вашингтоном и Москвой, и «это было совершенно ясно с самого начала президентства Трампа», считает Хилл.

По ее утверждению, Трамп «всегда хотел сесть за стол переговоров с Путиным и разобраться со всеми сложностями в двусторонних отношениях», чтобы получить выгоду от сделок, интересующих его и его ближайшее окружение.

По мнению политолога, Трамп в будущем намерен прекратить поддержку Украины со стороны США и «отступить от основ европейской безопасности». «При Трампе, вероятно, больше шансов на тесные отношения между США и Путиным», — отметила Хилл.

Фиона Хилл занимала должность заместителя помощника президента США по Европе и России в аппарате Совета национальной безопасности первой администрации Дональда Трампа с 2017-й по 2019 год.

«Трезвый критик Путина», как ее описывает Politico, политолог выступала за более жесткий подход к Москве. Хилл покинула свой пост в Белом доме за несколько дней до телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который положил начало «Украинагейту» и неудавшемуся импичменту республиканца.

В 2024 году Хилл сменила Вашингтон на Лондон, получив должность советника при Минобороны Великобритании.